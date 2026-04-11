北港水道頭園區重新招租成功 迎白沙屯媽祖進香搶先開放新廁所

北港水道頭園區已順利招租，因應白沙屯媽祖北港進香，縣府將先整理園區，因應香客休憩需求。（記者李文德攝）

雲林縣北港水道頭文化園區，今年1月原經營廠商期約屆滿不續約，縣府重新上網招租後，如今傳來好消息。縣府文觀處表示，已順利標出，且因應白沙屯媽祖進香，目前將先整理園區，甚至因應香客需求，原訂月底完工啟用的新廁所，將先申請臨時用電，開放供香客使用。

水道頭文化園區1930年建成，具當時最先進的水廠設計，供應北港居民飲水達一甲子以上，1997年停止營運，後由縣政府修復、整修，並將超過1公頃的文化園區命名為「水道頭」，園區內更有縣定古蹟十角水塔、抽水機房、抽水井，還有歷史建築日式宿舍群。

請繼續往下閱讀...

文觀處長謝明璇指出，上個月一家旅遊相關業者得標取得經營權，訂定3年租期，除妥善規畫園區設施，也預計引入旅遊團參訪，讓遊客參拜朝天宮外，也能走進歷史場域，感受當年的文化與價值。此外，當地及遊客不斷反映缺乏如廁空間，也已斥資800萬元打造廁所，預計4月底完工。

謝明璇表示，由於白沙屯媽祖徒步進香預計16日中午抵達北港朝天宮，預計將近百萬名香客湧入，為服務眾多遊客及信眾，因此會特別申請臨時用電，開放廁所供香客使用。此外也為解決香客交通問題，也在1911好庫文化產業園區（北港糖廠）設置接駁車轉運站。

北港水道頭園區已順利招租，因應白沙屯媽祖北港進香，縣府將先整理園區，因應香客休憩需求。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法