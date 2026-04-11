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    首頁 > 生活

    嘉義縣親子賞螢熱點 公興森態園區從早玩到晚

    2026/04/11 07:49 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣山區螢光點點。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣山區螢光點點。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣螢火蟲季登場，位於阿里山腳下的公興森態園區，今天起至5月10日推出夜間賞螢活動，開放至晚間8點30分，園區步道平緩、適合親子同行，白天可體驗DIY、傍晚漫步森林、夜晚欣賞螢火蟲飛舞，是親子出遊的熱門選擇。

    嘉義縣文化觀光局推薦規劃一日親子賞螢行程，可從中埔鄉在地美食開始，午餐推薦榕園藝越南料理，以清爽風味與實在份量受到遊客青睞；或選擇環境舒適、提供多樣蔬食料理的波尼塔香草花園，無論葷食或蔬食族群皆能滿足。

    午後可安排下午茶行程，宅意jaii tea主打阿里山茶與現代茶飲風格，提供旅客品茗休憩空間；穰穰直賣所結合老穀倉改造與選物空間，適合順道選購在地伴手禮，感受中埔的生活風格。

    午後時分前往公興森態園區，白天可讓孩子參與植物拓染DIY，透過動手操作認識自然；或走訪龍美步道，享受林間步道的靜謐氛圍。入夜後，螢火蟲現身，可見點點螢光，有機會近距離觀察。

    文觀局說，賞螢期間園區每日開放時間為上午9點至晚間8點30分，入園費每人50元，可折抵園內消費，提醒遊客賞螢時避免使用強光手電筒、降低噪音，共同維護生態環境。更多親子旅遊資訊可上「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@（@chiayitravel）查詢，或上「嘉義縣親子旅（https://familytour.chiayi.travel/）」 查詢。

    公興森態園區龍美步道景色宜人。（嘉義縣政府提供）

    公興森態園區龍美步道景色宜人。（嘉義縣政府提供）

    穰穰直賣所可採購嘉義縣特產。（嘉義縣政府提供）

    穰穰直賣所可採購嘉義縣特產。（嘉義縣政府提供）

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