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    首頁 > 生活

    魏哲家鹿谷老家 300多年「小半天媽祖」留傳奇

    2026/04/11 07:19 記者張協昇／南投報導
    南投縣鹿谷小半天天林宮，是台灣少見的山林媽祖信仰象徵。（天林宮提供）

    南投縣鹿谷小半天天林宮，是台灣少見的山林媽祖信仰象徵。（天林宮提供）

    南投縣鹿谷小半天是台積電董事長魏哲家的老家，當地天林宮奉祀的媽祖有300多年歷史，是台灣少見的山林媽祖信仰象徵，最近吸引電視台劇組前往開拍小半天媽祖的故事，廟方與地方盼透過有益世道人心的戲劇，讓深藏山林的百年信仰被更多人看見，藉此帶動地方文化與觀光發展。

    鹿谷小半天社區由竹林村、和雅村、竹豐村組成，但如果不說，許多人可能不知道，台積電董事長魏哲家即出生於竹林村。該村還有一座天林宮，奉祀的小半天媽祖，係西元1700年（清康熙39年）隨著先民移墾腳步至當地安座，迄今有326年歷史，於1953年，由地方士紳與居民集資興建木造廟宇，以「天上聖母」之「天」與竹林村之「林」命名為天林宮，寓意神明守護山林、庇佑百姓。

    天林宮早年流傳著許多神蹟與傳說，包括相傳當地石馬公園一帶竹林因獲媽祖庇護，才成為台灣孟宗竹發源地；另地方也盛傳在民國5、60年代，有居民家人接二連三出事，經請回媽袓問事，才發現竟是家中埋有白骨。

    天林宮副主委蘇福凱說，該節目以天林宮深厚歷史為背景，融合在地傳說與神蹟故事進行戲劇化詮釋，呈現山林中獨具特色的宗教文化與人文風貌。

    南投鹿谷小半天石馬公園，是南投知名的賞櫻景點。（南投縣政府提供）

    南投鹿谷小半天石馬公園，是南投知名的賞櫻景點。（南投縣政府提供）

    「小半天媽祖」的故事日前在天林宮開拍。（天林宮提供）

    「小半天媽祖」的故事日前在天林宮開拍。（天林宮提供）

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