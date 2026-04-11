辛樂克增強為中颱！今起連熱4天高溫上看36度

今日各地高溫普遍來到29至32度，中南部及台東局部溫度會再更高一些，南台最高氣溫仍在36度左右，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險級，外出請做好防曬並多補充水分。（資料照）

中央氣象署指出，今天（11日）各地天氣穩定，氣溫偏高，北部及宜花雲量增多，午後在桃園以北、宜蘭地區、各山區及晚間北部、宜蘭地區有零星降雨機率，下午過後出門建議攜帶雨具備用。至於位於關島東南方海面的颱風辛樂克，已於今日凌晨2時增強為中颱，未來朝西北轉北方向前進，對台灣天氣無直接影響。

今日氣溫方面，各地高溫普遍來到29至32度，中南部及台東局部溫度會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，會來到過量甚至危險級，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，請注意溫度變化適時增減衣物。

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中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日北台白天高溫微降、仍偏熱，中南部熱如夏，需注意防囇、多喝水。今日南台最高氣溫仍在36度左右，各地區氣溫如下：北部20至31度、中部18至33度、南部18至36度、東部18至36度。

氣象署提醒，馬祖、金門及清晨至上午桃園以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，尤其金、馬濃霧影響時間較長，交通往返請注意路況並留意航班資訊。

氣象署表示，今日馬祖、金門及清晨高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況安全並留意航班資訊；因西南風偏強，今日台中以北、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請多留意。

氣象署提到，原位於關島東南方海面，編號第2604號辛樂克，已於今日凌晨2時增強為中度颱風，未來朝西北轉北方向前進，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，全台擴散條件普通，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；馬祖、金門及清晨桃園以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

未來天氣方面，週日至下週二各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；週日清晨北部及東北部地區有零星短暫陣雨；下週二午後東北部地區亦有零星短暫陣雨，晚起鋒面接近，桃園以北地區轉為有零星短暫陣雨。

下週三鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下週四、五環境吹偏東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

下週六至下下週一環境為東北風至偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 36 25 ~ 35 27 ~ 33 24 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

原位於關島東南方海面，編號第2604號辛樂克，已於今日凌晨2時增強為中度颱風，未來朝西北轉北方向前進，對台灣天氣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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