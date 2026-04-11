為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    合歡山杜鵑花季高承載管制今展開 小客車須坐滿3人

    2026/04/11 06:51 記者張協昇／南投報導
    合歡山玉山杜鵑往年盛開美景。（資料照，記者張協昇攝）

    合歡山玉山杜鵑往年盛開美景。（資料照，記者張協昇攝）

    合歡山杜鵑花季登場，目前玉山杜鵑花開約2、3成，預期今年花況會相當不錯，為避免賞花車潮塞爆台14甲線合歡山公路，公路局與警方也從今（11日）天起，每逢假日上午6時至11時於台14甲線18k翠峰至41.5k大禹嶺路段實施高承載制，小客車須承載3人以上才能通行。

    林業及自然保育署南投分署指出，每年春雨過後，氣溫回暖，合歡山進入高山杜鵑花季，由玉山杜鵑帶頭綻放，花色由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，點綴山林間美不勝收，目前石門山、合歡東峰及小奇萊山一帶玉山杜鵑均花苞累累，花開約2、3成，預計4月底、5月初就會盛開。緊接著5月中旬，將由合歡北峰的紅毛杜鵑接力綻放，將翠綠的山巒渲染成一片浪漫的粉紅花海。

    由於台14甲線合歡山公路路狹蜿蜒，每年湧入的大量賞花車潮恐造成壅塞，今起每逢假日也針對台14甲線翠峰至大禹嶺路段實施高承載制，即小客車須承載3人以才能通行，且若車輛多，將視壅塞情形啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車。

    仁愛警分局提醒民眾出發前先確認花況及路況，並配合管制作為勿任意插隊、超車及違規停車，避免疲勞駕駛，警方將針對各項交通違規加強取締，由於合歡山停車位有限，也請民眾多利用大眾運輸及平日時段上山分流賞花。

    合歡山進入杜鵑花季，目前花開約2、3成。（林保署南投分署提供）

    合歡山進入杜鵑花季，目前花開約2、3成。（林保署南投分署提供）

    合歡山玉山杜鵑花苞累累，等待綻放。（林保署南投分署提供）

    合歡山玉山杜鵑花苞累累，等待綻放。（林保署南投分署提供）

    合歡山今（11日）天上午6時起實施杜鵑花季高承載管制。（仁愛警分局提供）

    合歡山今（11日）天上午6時起實施杜鵑花季高承載管制。（仁愛警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播