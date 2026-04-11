合歡山杜鵑花季高承載管制今展開 小客車須坐滿3人

合歡山玉山杜鵑往年盛開美景。（資料照，記者張協昇攝）

合歡山杜鵑花季登場，目前玉山杜鵑花開約2、3成，預期今年花況會相當不錯，為避免賞花車潮塞爆台14甲線合歡山公路，公路局與警方也從今（11日）天起，每逢假日上午6時至11時於台14甲線18k翠峰至41.5k大禹嶺路段實施高承載制，小客車須承載3人以上才能通行。

林業及自然保育署南投分署指出，每年春雨過後，氣溫回暖，合歡山進入高山杜鵑花季，由玉山杜鵑帶頭綻放，花色由桃紅色漸漸轉變為粉紅、白色，點綴山林間美不勝收，目前石門山、合歡東峰及小奇萊山一帶玉山杜鵑均花苞累累，花開約2、3成，預計4月底、5月初就會盛開。緊接著5月中旬，將由合歡北峰的紅毛杜鵑接力綻放，將翠綠的山巒渲染成一片浪漫的粉紅花海。

請繼續往下閱讀...

由於台14甲線合歡山公路路狹蜿蜒，每年湧入的大量賞花車潮恐造成壅塞，今起每逢假日也針對台14甲線翠峰至大禹嶺路段實施高承載制，即小客車須承載3人以才能通行，且若車輛多，將視壅塞情形啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車。

仁愛警分局提醒民眾出發前先確認花況及路況，並配合管制作為勿任意插隊、超車及違規停車，避免疲勞駕駛，警方將針對各項交通違規加強取締，由於合歡山停車位有限，也請民眾多利用大眾運輸及平日時段上山分流賞花。

合歡山進入杜鵑花季，目前花開約2、3成。（林保署南投分署提供）

合歡山玉山杜鵑花苞累累，等待綻放。（林保署南投分署提供）

合歡山今（11日）天上午6時起實施杜鵑花季高承載管制。（仁愛警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法