04/11 各報重點新聞一覽

國民黨主席鄭麗文昨在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面。（美聯社）

自由時報

AIT看鄭習會：北京應與台灣民選政府不設前提對話

國民黨主席鄭麗文昨天在北京人民大會堂與中共總書記習近平會面，引起關注。美國在台協會（AIT）昨表示，美國支持兩岸對話，但強調兩岸分歧必須在不受脅迫下和平解決；兩岸有意義的交流，也應在不設前提之下，聚焦於北京領導層與台灣「民選政府」的對話及各政黨間的互動。

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較2月多2275人 3月新生兒止跌回升

內政部昨公布最新戶口統計資料，截至今年三月底，台灣人口數為二三二七萬五六八人，連續廿七個月負成長；其中備受關注的新生兒人數止跌回升，三月新生兒八七九八人，相比創新低的二月增加二二七五人。首都台北市不僅在人口減少最多縣市居第二，也是六十五歲以上人口比率最高的縣市。

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施壓衛生局 助廠商減罰逾500萬 嘉縣議長張明達收禮喬罰單 起訴

知名電台主持人，同時為集眾、致富及順昇三家生技公司實質負責人的劉家宏，因涉業務侵占、洗錢、詐欺取財及行賄等罪嫌遭收押。檢調查出，民進黨籍嘉義縣議會議長張明達涉嫌收受包括名牌精品在內共計十三萬餘元餽贈後，施壓嘉義縣衛生局「喬罰單」，將原逾六百萬元罰鍰大幅降至九十餘萬元，協助劉男減免逾五百萬元，新北地檢署昨依詐欺、不違背職務交付賄賂等罪嫌起訴張男。

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聯合報

鄭習會 鄭麗文提兩岸和平制度化

國民黨主席鄭麗文昨天在北京會見中共總書記習近平，她期待國共兩黨共同推動兩岸和平的制度化，從根本上消除所有的衝突誘因，並且期盼將來有機會在台灣歡迎習近平。

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總預算案仍未付委 韓國瑜下周召集朝野協商

今年度中央政府總預算案持續卡關多時，昨天有了動靜，立法院會達成共識，總預算案的相關事宜待立法院長韓國瑜下周召集朝野協商。行政院長卓榮泰表示，希望總預算案能夠有好的發展，該案應該付委的時間早就過了，希望大家一起努力，讓後來的程序補上來，發揮更大效率。

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中國時報

鄭︰逐步達成和平框架 習︰一家人有事多商量

中國國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平歷史性會面，10日上午在北京人民大會堂東大廳登場。鄭麗文指出，和平是兩岸共享的道德與價值，雙方應尋求一套防止及避免戰爭的制度性解決方案，使台海成為世界和平解決衝突的典範，國共兩黨都有責任建構兩岸關係和平發展制度化，逐步達成和平框架；習近平表示，一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做。

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配套不足 動物用藥新制暫緩上路

動物用藥新制7月將上路，配套不足引起飼主及獸醫師擔憂，民進黨立委10日舉行記者會，呼籲暫緩新制上路。農業部防檢署10日邀集食藥署、藥師公會、獸醫師公會等開會討論，農業部次長杜文珍也承諾，行政措施未調整好絕對不上路，現場獸醫師多認為仍應暫緩上路，農業部也從善如流，宣布新制度暫緩實施。

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近一年新生兒出生數

民進黨籍嘉義縣議會議長張明達涉收禮喬罰單，新北地檢署昨起訴。（資料照）

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