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    首頁 > 生活

    家有長輩看過來！增加保護力 即日起提供長者再增加1劑新冠疫苗

    2026/04/10 23:49 記者劉曉欣／彰化報導
    為提高保護力，彰化縣衛生局建議長輩施打第二劑新冠疫苗。（彰化縣衛生局提供）

    為提高保護力，彰化縣衛生局建議長輩施打第二劑新冠疫苗。（彰化縣衛生局提供）

    新冠疫苗打了沒？彰化縣衛生局表示，因為國內外呼吸道傳染病傳播風險仍持續中，本土新冠併發症9成以上都沒有接種本季的新冠疫苗，加上65歲以上長輩與具有慢性病史者為多，因此即日起提供長輩再增加1劑新冠疫苗，提升免疫保護力。

    衛生局指出，彰化縣第一劑新冠疫苗接種率為25.74%，為了提升對重症高風險族群的健康保護，即日起提供65歲以上長者，55-64歲原住民、滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，再增加接種1劑新冠疫苗，前提是兩劑必須間隔180天。

    衛生局強調，疫苗保護力會隨著時間出現遞減，因為除了長者提供加打一劑的服務，其他民眾尚未施打第一劑者，也可以把握時間，在4月30日前到合約院所施打第一劑。

    民眾施打疫苗可上網預約，透過「彰化疫苗接種預約e點通」即可，預約網址： https://gov.tw/omc 。也可以使用電話預約服務，合約醫療院所名冊可至衛生局網站/衛生資源/防疫類項下查詢，網址：https://www.chshb.gov.tw/taxonomy/term/68#gsc.tab=0

    即日起開放長輩施打第二劑新冠疫苗。（彰化縣衛生局提供）

    即日起開放長輩施打第二劑新冠疫苗。（彰化縣衛生局提供）

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