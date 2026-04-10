台中漢神洲際開幕爆人潮！ 明、後2天這些路段全管制

台中最大百貨「漢神」今天開幕。（圖：市府提供）

台中最大百貨「漢神洲際購物廣場」今開幕，首日已湧人潮與車流，明起逢週休假期，市府估將出現人潮高峰，因臨北屯區重要道路，包括崇德路、環中路等周邊幹道將實施管制，若商場停車場停滿9成滿即啟動進場控管，並啟用「鏡頭君」整合即時影像與交通資訊平台，協助民眾即時掌握周邊路況。

此外，運動局表示，針對開幕後可能湧現的人車潮，市府與營運廠商已提前完善交通與停車規劃，漢神洲際購物中心地下停車場及洲際棒球場立體停車場，合計可提供約6600個汽機車停車位；另要求業者規劃自捷運松竹站及文心崇德站出發的兩條免費接駁專車路線，鼓勵民眾多加利用大眾運輸前往，盼降低車潮對週邊交通造成衝擊。

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北屯區市議員謝家宜指出，今天漢神開幕，市府為了因應交通問題做了許多的標誌、號誌調整，但從昨天開始就陸續收到對於周邊交通規劃不善的陳情，造成塞車也增加行車風險，要求市府務必加強規劃。

交通局指出，包括崇德路、環中路等周邊幹道將實施管制，若商場停車場停滿9成滿即啟動進場控管，另同步推出智慧交通服務「漢神洲際鏡頭君」，在崇德路、環中路及漢神洲際周邊重要路口設置監控鏡頭，整合即時影像與交通資訊平台，民眾透過手機或電腦只要開啟「台中交通網APP」，點選漢神洲際周邊道路影像，或至網頁（https://pse.is/8x6fwy），即可查看停車場出入口及周邊車流即時畫面，避開壅塞路段，提前規劃行車動線。

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