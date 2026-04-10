降低眩光、光害！台中市11.3萬盞路燈 完成升級LED燈

台中全市11.3萬盞路燈全面升級LED燈。（圖：市府提供）

告別鈉光燈！台中市建設局指出，完成全市11.3萬盞鈉光燈汰換工程，已全面升級為LED路燈，兼顧節能、減碳及照明品質，讓城市「發光」。

建設局長陳大田指出，過去廣泛使用的鈉光燈雖可提供穩定照明，但因耗能高、光源偏黃，已逐漸不符現代需求，市府推動節能工程，啟動全面換裝LED路燈計畫，終於全數達標，完成全市11.3萬盞鈉光燈汰換，不僅夜間照明更清晰自然，整體能源效率也大幅提升，每年可減少可觀碳排放，為台中邁向淨零碳排奠定關鍵基礎。

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陳大田指出，路燈「減鈉」改LED路燈，具備高演色性與均勻光源，可降低眩光與光害，使夜間環境更舒適，無論是主要幹道、騎樓或巷弄轉角，皆能提供更真實的視覺效果與更安全的照明環境，有助駕駛人即時辨識路況，也讓行人夜間通行更加安心。

配合汰換工程，陳大田說，此次路燈升級同步導入智慧管理系統，透過遠端監控與即時回報功能，可即時掌握路燈運作狀況，提升維護效率並降低人力成本。未來亦可結合物聯網技術，延伸應用於交通管理與環境監測。

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