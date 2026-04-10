新園鄉新祕境！烏龍四庄河堤打通 泰國櫻盛開變身景觀大道

烏龍村的河堤泰國櫻今年終於盛開。（記者陳彥廷攝）

屏東縣新園鄉長方冠丁上任後在鄉親建議下，打通長年沒有鋪面道路的烏龍河堤道路，在沿線種植泰國櫻，搭配原有的林蔭隧道，今年春季終於順利爆花，河堤成為「景觀大道」。

新園鄉位於東港溪西北邊，境內東、南側有長達10公里的河堤路段，早年港西抽水站以北兩側綠樹成蔭，加上連通崁頂，成為附近鄉親下午悠閒散步騎自行車好地方，可說是祕境版綠色隧道。

請繼續往下閱讀...

河堤道路因港西抽水站部分中斷，以往港西到烏龍村間約3公里必須回到省道台27線，途中若要進入河堤道路，只有小條農路或庄內道路，出入沒有紅綠燈，險象環生。

烏龍四庄鄉親反映希望能貫通，讓他們返回住處更順暢安全，鄉長方冠丁向水利署爭取納為鄉公所管理，斥資打通烏龍四庄河堤道路「最後一哩路」。

方冠丁說，如今已成不少鄉親通行的主要道路，原本姊綠樹成蔭，他則在新闢路段種植泰國櫻，前幾年颱風侵襲，花況不如預期，今年終於繁花盛開，如今除了是綠色隧道，粉嫩的泰國櫻更成為搶眼的主角，美不勝收，堤防還能下來散步，可說是開花結果。

水利署指出，東港溪右岸港西攔河堰到東港大橋下游的堤前高灘地已完成防洪構造物，但堤頂步道被龍港大橋及東港大橋阻斷，借助工程優化及改善東港溪新園堤防凌亂高灘地，搭配綠美化植栽，採取自然工法，營造優質河畔環境，提供優美的散策步道，欣賞東港溪美景。

烏龍村的河堤泰國櫻今年終於盛開。（記者陳彥廷攝）

烏龍村的河堤泰國櫻今年終於盛開。（記者陳彥廷攝）

烏龍村的河堤泰國櫻今年終於盛開。（記者陳彥廷攝）

烏龍村的河堤泰國櫻今年終於盛開。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法