旗糖園區營運遭質疑 高市都發局：園區定位有別於商業街

旗糖園區建築群空拍圖。（都發局提供）

高雄旗糖農創園區營運績效今天被議員質疑。高市都發局感謝議員關注，指出園區過去長期閒置，市府為均衡城鄉發展，投入經費改善環境，獲國家卓越建設獎等7獎肯定，園區定位有別於一般商業街，後續會持續活化場域，全力打造創生基地。

都發局說明，園區定位有別於一般商業街，若視為商圈來評估人潮，係誤解園區定位；目前園區17間建築群已出租11間，出租率近7成，近期陸續有業者洽詢進駐。

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針對園區租金被質疑較高？主要是為反映政府投入設施改善的成本與建築再造價值，建築群訂有合理的租金標準，以回收部分開發成本及支應維管費用，確保園區永續營運。

但考量先前疫情衝擊，都發局主動採取「減免50%租金」的配套措施至今，以實質行動扶植進駐團隊；議員所指高額租金，應是誤解為減免前的原始租金。

都發局強調，為持續精進旗糖園區營運，未來將秉持「公私協力」精神，將邀台糖公司共同盤點空間，持續透過制度優化與硬體補強，深化與在地團體合作，讓園區展現更多元價值。

旗糖園區原製糖辦公室 。（都發局提供）

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