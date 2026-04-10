屏東三大日音樂節連唱3晚 首日沈文程〈漂丿七逃人〉壓軸

屏東三大日音樂節今起連3晚登場。（記者羅欣貞攝）

春天就要來屏東聽音樂！2026屏東三大日音樂節今（10）日起一連3天，每晚7點起在縣立體育館前草地盛大登場，首日以經典金曲揭開序幕，由曾瑋中、亦帆、藍又時、蔡秋鳳、沈文程接力開唱，從台語金曲、國語流行到民歌旋律，熟悉的音符一響起，歌迷們跟著哼唱，宛如大型KTV現場，勾起觀眾滿滿的青春情懷。

今晚由曾瑋中以溫暖嗓音揭開序幕，亦帆接連演唱〈淚崩了〉、〈三天三夜〉，引爆全場大合唱，藍又時帶來〈倫敦的愛情〉、〈秘密〉，蔡秋鳳以〈金包銀〉、〈醉英雄〉等經典歌曲掀起高潮，最後沈文程演唱〈漂丿七逃人〉、〈五月十一彼下埔〉、〈小河之歌〉及〈冷冷的心上人〉，充滿故事感與歲月韻味的歌聲，感動眾人。

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接下來2天將由多組人氣歌手及樂團輪番上陣，帶來風格多元的音樂饗宴。明（11）日「搖滾之夜」邀請美秀集團、李竺芯、公館青少年、胡凱兒、粗大Band等接力演出，以熱血沸騰的舞台魅力點燃現場氣氛；12日則由韓國唱跳女神孝琳、情歌王子韋禮安、怕胖團、金曲新人someshiit山姆、陳忻玥、王艷薇等歌手精彩獻唱，勢必再掀活動高潮。

因應屏東三大日音樂節假日人潮，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將於4月10日晚上10時至4月13日清晨4時實施交通管制，請用路人提前規劃行程。除了精彩演出，4月11日至12日還有超過百攤的春天音樂市集，結合多元美食、手作小物與特色攤位，讓大小朋友都能在音樂與市集交織的氛圍中，享受豐富熱鬧的春日體驗。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，屏東三大日音樂節邁入第九年，不但成為南台灣春天最具代表性的音樂盛事之一，每年在臉書社群公開音樂節資訊時，總會吸引鄉親熱烈留言，許願表演名單，期待透過3天活動，讓不同年齡層、不同音樂喜好的朋友們，在星空下聽音樂、唱金曲，感受專屬屏東的春日美好。

沈文程首日壓軸演出。（記者羅欣貞攝）

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