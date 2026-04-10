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    首頁 > 生活

    台南林初埤與白河水庫首度連通 增加近94公頃灌溉面積

    2026/04/10 21:45 記者楊金城／台南報導
    台南白河林初埤活化工程改善堤岸和清淤、新增白河水庫水源。（記者楊金城攝）

    台南白河林初埤活化工程改善堤岸和清淤、新增白河水庫水源。（記者楊金城攝）

    農水署嘉南管理處斥資約7000萬元，改善台南白河林初埤堤岸和清淤，300年歷史的林初埤獲得「重生」，並新設輸水管串聯白河水庫的水源，強化農業灌溉用水的供水韌性。

    全球最美花道之一的林初埤木棉花道，就在林初埤周邊，農水署嘉南管理處執行「林初埤活化調度設施強化工程」，施工近2年後竣工，將進行工程驗收；白河水庫管理分處主任羅永芳表示，工程首度串聯了白河水庫和林初埤，可因應近年白河水庫清淤工程，送水經頭前溪幹線、新輸水管至林初埤，另方面因應汛期，水庫可預先放水至林初埤，提高水庫蓄容防洪，加強農業供水穩定。

    羅永芳說，工程在林初埤和頭前溪幹線新埋設600多公尺輸水管路，白河水庫可送水到頭前溪幹線後，利用新輸水管再將水引至林初埤儲放，實現了白河水庫和林初埤的水源串聯調度，林初埤原灌溉面積159公頃外，可增加近94公頃灌溉面積，而林初埤下游可再排入將軍埤、小南海串聯水源。

    林初埤的歷史早在300年前的清代就有了農業灌溉，目前是國家級重要濕地，水源主要來自農灌後的回歸水，但因淤積，加上旱季乾涸，影響水陸域生態棲地廊道、水質優養化，另方面堤岸和排洪閘門老舊，工程一併改善後，達到增灌促產、蓄滯排洪、水質改善、生態保育的目標，施作新設輸水管、排洪新閘門、取出水工抽水機及維護平台、水生植栽、生態林帶，林初埤清淤後可達有效蓄水量33.2萬噸，降低上游社區淹水及溢堤風險，新增白河水庫水源。

    台南白河林初埤活化改善，也營造生態廊道。（記者楊金城攝）

    台南白河林初埤活化改善，也營造生態廊道。（記者楊金城攝）

    白河水庫持續清淤工程。（記者楊金城攝）

    白河水庫持續清淤工程。（記者楊金城攝）

    林初埤新建取水工抽水機平台，也是新設輸水管出入口，連接頭前溪幹線串聯白河水庫。（記者楊金城攝）

    林初埤新建取水工抽水機平台，也是新設輸水管出入口，連接頭前溪幹線串聯白河水庫。（記者楊金城攝）

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