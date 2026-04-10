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    搶攻新媒體！「客聲獎」即起報名 首度增設Podcast新人獎

    2026/04/10 21:53 記者楊綿傑／台北報導
    第五屆客聲獎即日起正式開放報名。（客傳會提供）

    第五屆客聲獎即日起正式開放報名。（客傳會提供）

    有客語界廣播金鐘獎之稱的客聲獎已邁入第五屆，即日起至6月21日開放各界報名角逐。而為鼓勵新媒體發展及新人投入，客傳會今年針對Podcast類節目增設最佳新人獎，有機會獲得6萬獎金。同時為因應AI趨勢，客傳會也將透過「未來客聲」主題講堂，邀請專家分享AI時代下的Podcast創作，不只要推廣客語，還要融入最新科技應用。

    客傳會表示，今年Podcast類共5大獎項，包括知識教育節目獎、兒童及少年節目獎、生活風格節目獎、文化節目獎、社會關懷節目獎，只要於去年7月1日至今年6月21日之間，在公開串流平台上架3集內容即可參賽。

    廣播類獎項也分為5大獎項，包含音樂節目獎、兒童及少年節目獎、生活風格節目獎、文化節目獎、社會關懷節目獎，凡於去年7月1日至今年6月21日之間，在廣播電台曾播出之節目即可參賽。

    而有鑑於新媒體蓬勃發展及客語新人輩出，客傳會今年針對Podcast類節目增設最佳新人獎，只要有參加Podcast類節目投件，且個人或團隊過去沒有在國內立案電台的主持經驗，就符合資格參加新人獎角逐，抱走獎金6萬元。

    除了節目類獎項，今年也延續徵選「特別貢獻獎」，各廣播電台可推薦優秀人選，客聲獎評審團會根據被推薦人對客語廣播之貢獻進行評選，讓客語廣播台前幕後的工作者都有機會角逐。

    此外，客聲獎徵件期間也持續開辦「客語播客創作營」，並於4至5月於新竹、台中、高雄及花蓮各辦理1場免費培訓課程，由知名主持人、Podcaster宛志蘋親自授課，從節目企劃到製作完整學習。

    客聲獎自2022年舉辦以來，已成為國內客語廣播、Podcast界的最高殿堂，獲獎者也於同一年度拿下金鐘獎的殊榮，如客聲獎廣播類「生活風格節目獎」得主宋菁玲、「兒童及少年節目獎」得主張凱翔皆於獲得客聲獎後勇奪廣播金鐘。

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