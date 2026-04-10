落漆！香山運動館不到1年就「脫皮」 高虹安市府挨批施工品質差

啟用不到1年就落漆如剝皮般，新竹市議員廖子齊抨擊市府蓋的香山綜合休閒運動館施工品質差。（廖子齊提供）

實在很落漆！新竹市去年8月啟用試營運的香山綜合休閒運動館，不到1年就出現硬體劣化與管理失靈慘狀。市議員廖子齊接獲陳情指出，該館游泳池旁水療池區竟出現大面積天花板剝落與發霉水痕，甚至發生游泳池藥劑採購不及導致水質不佳、教練課程被迫停擺的荒謬情事。她要求市府負起監督責任，啟動保固修繕並徹查管理疏失，不要讓香山市民的公共空間淪為「二等公民」活動場所。市府稱會請廠商維修保固及改善。

廖子齊表示，香山綜合休閒運動館落成未滿1年，理應處於設施狀態最完善的階段，但已有不少民眾反映水療池區天花板呈現「剝皮」般的掉漆現象，伴隨大面積黑色黴斑，不僅是美觀問題，剝落的漆塊掉入池中更潛藏公共衛生危機。而此工程在高虹安市府主導下，不到1年的保固期內便出現如此嚴重的損壞，顯示當初施工防潮工法或驗收環節恐有瑕疵，她要求市府應負起責任，不能放任公共建築剪綵後迅速凋零。

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另有家長反映，帶孩子參加教練課卻因藥劑貨未到、水質不合格造成無預警停課，廖子齊痛批，水質處理藥劑屬消耗性必備物資，管理單位竟未建立預警與備貨機制，導致市民權益受損；市府應對委外廠商建立嚴格的評鑑機制與補償標準，不容許管理疏漏成為常態。她認為，香山人的生活品質不應被敷衍對待，從公園綠地雜草叢生到室內場館出問題，都顯示市府對香山建設的維護態度消極。

香山綜合休閒運動館游泳池旁水療池，也出現發霉水痕。（廖子齊提供）

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