台南國有林地營造保育鳥類新棲地 瀕絕草鴞驚喜「現聲」

嘉義分署利用期滿收回的國有林地，為草鴞打造新棲地。（林保署嘉義分署提供）

林業及自然保育署嘉義分署結合專家學者，在台南大內區為瀕臨絕種的草鴞營造新棲地，近期的監測中，持續記錄到該種保育鳥類的鳴叫聲，令人驚喜。

大內區的草鴞新棲地共2處，合計約1.11公頃，之前由農民承租，因期滿收回，嘉義分署強調，過去國有林空隙地，多以植樹恢復成林為優先，此次首度在國有林中營造草生地，成功吸引草鴞在周邊活動，未來會持續推展。

請繼續往下閱讀...

嘉義分署去年下半年起著手盤點潛力保育地並投入棲地改善工作，將國有林地中較空曠、具潛力的土地，委託台南市野生動物保育學會透過移除外來種銀合歡與刈草管理，營造成草鴞偏好棲息的白茅草生地，根據監測，已獲得良好成果。

嘉義分署說，暱稱為「蘋果鳥」、「猴面鷹」的草鴞，是瀕臨絕種保育類野生動物，在台灣的數量估計僅500隻左右，是國內原生12種貓頭鷹當中，唯一在地面草叢中築巢的物種；目前族群主要分布在嘉義、台南、高雄與屏東4縣市，休耕的農耕地、河流演替頻繁的高灘地，或者機場內草地等都可能發現其蹤跡。

嘉義分署提到，草生地經常受到洪水、火災、土地開發、植被演替等因素，導致地貌變化甚至消失，是草鴞面臨的主要威脅之一，因此盤點出較為穩定的土地，主動投入營造，增加草鴞可利用的棲地，做為提升族群數量的重要保育手段。

嘉義分署指出，大內國有林地收回後，尚未恢復成森林狀態，剛好處於草鴞偏好的植被演替初期開闊草生地，但外來入侵種銀合歡與美洲含羞草壓縮白茅的生長空間，經與專家討論，規劃2階段的改善工作。

首先將銀合歡清除，低窪易積水處整地填平，保留現地既有的白茅種源，接著將混生美洲含羞草的雜亂草地進行多次刈除，使白茅漸漸成為優勢種，並嘗試在棲地周邊種植樹薯吸引鼠類，以增加草鴞食源，多方面改善棲地條件；為了追蹤營造成果，特在棲地內設置2支棲架與錄音機，已陸續偵測到鳴叫聲。

嘉義分署長李定忠強調，嘗試營造白茅草生地，順應惡地不易造林的貧瘠土壤，同時移除強勢外來種植物，是多贏的經營模式，投入營造即監測到該保育鳥類活動，顯示棲地改善具一定效益，將持續在國有林地尋覓其他合適場域，替瀕臨絕種的草鴞創造更多可用棲地。

嘉義分署利用台南大內區期滿收回的國有林地，為草鴞打造新棲地，白茅草逐漸生長。（林保署嘉義分署提供）

嘉義分署為草鴞打造新棲地，設置棲架進行監測。（林保署嘉義分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法