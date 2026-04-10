7線齊發招募新血！中捷開出32職缺 起薪最高53K

台中捷運招募32名新血，起薪最高5.3萬。（圖：市府提供）

台中捷運建設「7線齊發」，綠線運量持續成長，去年全年運量達1722萬人次，中捷將公開招募32名新血，其中睽違7年再度開放經營管理職缺，另有運務類與技術類人員等，起薪最高5萬3000元，應屆畢業生也能報考，報名時間自4月17日至4月30日止。

中捷公司表示，此次招募人力包括，經營管理職缺睽違7年再度開放，鎖定財務會計與企劃行銷等專業人才，招募助理管理師、專員及助理專員，最高月薪達5萬3000元；其次，運務類職缺首度整合為「運務人員」，包含站務員、行控資訊與票務員，錄取後依成績與志願分發，職涯發展更具彈性。

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此外，技術類職缺打破科系限制，高中（職）以上即可報考，成為有興趣從事維修工作者，加入中捷的最佳契機。中捷也首度針對身心障礙及原住民族考生，提供報名費半價優惠，以實際行動落實就業平權、關懷弱勢並回饋社會。

中捷公司指出，這次甄試一律採網路報名方式，報名時間為4月17日上午10時至4月30日下午5時止，甄試方式包含筆試及面試，報名程序及相關資訊請至甄試網站（https://tmrt115.twrecruit.com.tw）查詢。

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