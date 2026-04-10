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    首頁 > 生活

    Shimano盃澎湖磯釣賽開釣 超過90名高手參戰

    2026/04/10 20:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    Shimano盃磯釣賽25周年，馬公市長黃健忠出席。（記者劉禹慶攝）

    Shimano盃磯釣賽25周年，馬公市長黃健忠出席。（記者劉禹慶攝）

    一年一度的磯釣盛事Shimano盃磯釣賽今（10）日在澎湖盛大展開，這是全台釣魚好手競技交流的重要平台，更象徵釣友之間長年情誼與對磯釣運動的熱愛與傳承。今年賽事別具意義，適逢三司達企業股份有限公司深耕澎湖，舉辦磯釣活動邁入第25週年。

    活動現場嘉賓雲集，包括馬公市長黃健忠、三司達企業董事長周則宏、副總經理周庭宇，以及來自日本Shimano的市場行銷企劃課課長田中豐富共同出席，見證這一重要時刻。主辦單位特別邀請日本知名磯釣名人高橋哲也前往現場，與來自全台的選手面對面交流釣技。

    今年賽事4月10日到12日分別在姑婆嶼、屈爪嶼及女人嶼3大磯釣場舉行，吸引來自全台各縣市逾90名頂尖磯釣選手參賽。主辦單位持續推動「友善釣魚」理念，多年來與馬公市公所合作，將比賽漁獲全數捐贈公益團體，以實際行動回饋社會，傳遞正向價值，讓釣魚活動兼具競技、教育與公益意義。

    另外，活動也邀請多名台灣知名釣魚創作者參與，包括雪莉一隻羊、甘那迪、RJ’s等，透過實戰交流與社群分享，擴大磯釣運動的影響力，吸引更多年輕族群關注與投入。

    網紅女釣手「雪莉一隻羊」首度到澎湖參賽。（記者劉禹慶攝）

    網紅女釣手「雪莉一隻羊」首度到澎湖參賽。（記者劉禹慶攝）

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