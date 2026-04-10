為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「氣象君」跟著媽祖走！追「粉紅超跑」看天氣 行動氣象儀即時掌握

    2026/04/10 19:22 記者吳亮儀／台北報導
    「白沙屯媽祖進香」4月12日開始，交通部氣象署今天（10日）宣布，為使廣大民眾在9天8夜的徒步行程中隨時掌握天氣資訊，今年首度推出「行動氣象儀進香隨走」深入人群掌握即時天氣動態。（資料照）

    「白沙屯媽祖進香」4月12日開始，交通部氣象署今天（10日）宣布，為使廣大民眾在9天8夜的徒步行程中隨時掌握天氣資訊，今年首度推出「行動氣象儀進香隨走」深入人群掌握即時天氣動態。（資料照）

    「白沙屯媽祖進香」4月12日開始，交通部氣象署今天（10日）宣布，為使廣大民眾在9天8夜的徒步行程中隨時掌握天氣資訊，今年首度推出「行動氣象儀進香隨走」深入人群掌握即時天氣動態，加上去年受歡迎的定點現場天氣預報播報與白沙屯客製化網頁服務，結合即時行動觀測與線上互動。

    氣象署設計「氣象君和你一起走」活動，工作人員將背著行動氣象儀隨行觀測，即時回傳進香隊伍所在地的天氣資訊，同時呈現白沙屯客製化網頁（https://gov.tw/Mfp），讓香燈腳隨時隨地能透過網路掌握第一手天氣資訊。

    此外，氣象團隊分別在4月12日上午10時30分，以及16日上午8時30分，在苗栗白沙屯拱天宮廟埕與雲林北港北辰派出所進行現場天氣播報，提供最新天氣預報訊息。

    氣象署團隊將在起駕日（12日）在白沙屯庄內設攤與民眾互動，進香期間也會手持「秒查天氣」手舉牌穿梭於人潮中，直接傳達預報訊息，並與民眾交流，落實「給生活好氣象」的貼心服務；並於定點擺攤日及隨香行進期間，限量發放特製結緣小物「UV變色鑰匙圈」，透過鑰匙圈在紫外線曝曬下顏色的變化，提醒民眾注意防曬。

    最後，氣象署提醒所有參與進香的信眾，出發前可先掃描QR Code進入白沙屯客製化網頁，隨時留意預報資訊並預先準備因應措施。

    氣象署提醒所有參與進香的信眾，出發前可先掃描QR Code進入白沙屯客製化網頁，隨時留意預報資訊並預先準備因應措施。（氣象署提供）

    氣象署提醒所有參與進香的信眾，出發前可先掃描QR Code進入白沙屯客製化網頁，隨時留意預報資訊並預先準備因應措施。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播