「氣象君」跟著媽祖走！追「粉紅超跑」看天氣 行動氣象儀即時掌握

「白沙屯媽祖進香」4月12日開始，交通部氣象署今天（10日）宣布，為使廣大民眾在9天8夜的徒步行程中隨時掌握天氣資訊，今年首度推出「行動氣象儀進香隨走」深入人群掌握即時天氣動態。（資料照）

「白沙屯媽祖進香」4月12日開始，交通部氣象署今天（10日）宣布，為使廣大民眾在9天8夜的徒步行程中隨時掌握天氣資訊，今年首度推出「行動氣象儀進香隨走」深入人群掌握即時天氣動態，加上去年受歡迎的定點現場天氣預報播報與白沙屯客製化網頁服務，結合即時行動觀測與線上互動。

氣象署設計「氣象君和你一起走」活動，工作人員將背著行動氣象儀隨行觀測，即時回傳進香隊伍所在地的天氣資訊，同時呈現白沙屯客製化網頁（https://gov.tw/Mfp），讓香燈腳隨時隨地能透過網路掌握第一手天氣資訊。

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此外，氣象團隊分別在4月12日上午10時30分，以及16日上午8時30分，在苗栗白沙屯拱天宮廟埕與雲林北港北辰派出所進行現場天氣播報，提供最新天氣預報訊息。

氣象署團隊將在起駕日（12日）在白沙屯庄內設攤與民眾互動，進香期間也會手持「秒查天氣」手舉牌穿梭於人潮中，直接傳達預報訊息，並與民眾交流，落實「給生活好氣象」的貼心服務；並於定點擺攤日及隨香行進期間，限量發放特製結緣小物「UV變色鑰匙圈」，透過鑰匙圈在紫外線曝曬下顏色的變化，提醒民眾注意防曬。

最後，氣象署提醒所有參與進香的信眾，出發前可先掃描QR Code進入白沙屯客製化網頁，隨時留意預報資訊並預先準備因應措施。

氣象署提醒所有參與進香的信眾，出發前可先掃描QR Code進入白沙屯客製化網頁，隨時留意預報資訊並預先準備因應措施。（氣象署提供）

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