特戰志工出任務澎湖南方四島淨灘 國小師生相助

海管處聯合特戰志工，進行東吉春季淨灘。（海管處提供）

澎湖南方四島陡峭的海蝕崖柱，在強勁季風與複雜海流作用下，容易堆積大量隨波而來的海漂垃圾，海管處為了清理冬季累積的廢棄物，連續3日執行東吉嶼春季淨灘，串聯社團法人台灣承諾公益協會號召的特戰志工、駐島單位及在地居民共10個單位、63人，清除海漂垃圾達1276公斤。

面對堆積在高聳海蝕溝、險峻縫隙間的廢棄物，清運工作極具危險性。海管處攜手「社團法人台灣承諾公益協會」，由黃錫榮主席號召退役特戰軍官與關懷自然環境的熱血志工，利用專業垂降技巧深入海蝕溝等難以登陸的縫隙，還給海洋清淨原貌。

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受特戰志工精神感召，台南市將軍國小、錦湖國小師生也投入淨灘第一線。海管處將淨灘結合環境教育，引導學童統計、分析海漂垃圾內容。海管處說，近3年已累積清除海漂垃圾達241公噸，以春季淨灘成果分析，漁網、漁具及保麗龍等漁業廢棄物佔 27.27％為大宗；從寶特瓶分析來源地，有38.7％來自中國、2.53％來自台灣，顯示海洋垃圾除受洋流與氣候影響外，亦具有明顯的地緣來源特性。

春季淨灘行動也延伸到陸域，海管處偕特戰志工與學生，在前東吉國小花圃種下80株 耐風抗鹽的台灣原生種「黃槿」。將軍國小周志強校長特別提到，帶領學生從統計海漂垃圾來源到植樹，是將課本知識化為守護行動最佳示範，種下不只是樹苗，更是對島嶼的情感。

經過冬季累積，海廢滿布東吉海岸線。（海管處提供）

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