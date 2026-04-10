北市麻疹境外移入+1！ 30歲男足跡曝光 曾搭捷運公車、吃燒肉

台北市新增1例麻疹境外移入病例足跡。（北市衛生局提供）

台北市新增1例麻疹境外移入病例，個案為30多歲本國籍男性，在4月1日出現疲憊、結膜炎，3日開始有發燒、咳嗽，從手部、臉到身體出現紅疹，經就醫後通報採檢，於8日疾病管制署研判為確定病例。北市政府衛生局針對此個案匡列接觸者共383人，將進行健康監測至4月21日。

北市衛生局說明，個案於可傳染期間有公共場所活動史，曾到訪捷運萬芳醫院站、忠孝復興站、市政府站、台北101/世貿、大安站；老井極上燒肉台北信義店、全家便利商店萬芳店、中科大店等站。相關場域及搭乘過的公車及捷運均已加強清消，提醒曾與個案足跡重疊者，請進行自主健康監測至4月21日。

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北市衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。

如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心、臺北市防疫專線（02）2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

北市衛生局表示，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，且尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，請儘速攜帶幼童前往本市合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險；疫苗接種與合約醫療院所相關資訊可向臺北市十二區健康服務中心或撥打臺北市防疫專線（02）2375-3782洽詢。有關麻疹相關資訊可至衛生局官網/主題專區/傳染病預防/麻疹專區查詢（https://health.gov.taipei/cp.aspx?n=99F33777E806BA2E），或致電1922或臺北市防疫專線（02）2375-3782詢問。

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