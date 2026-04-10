六甲區長陳啓榮風采詩影集錦個展 柳營奇美醫院療癒登場

六甲區長陳啓榮攝影個展「六甲風采詩影集錦」在柳營奇美醫院展出。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院即日起至5月31日推出六甲區長陳啓榮攝影個展「六甲風采詩影集錦」，他7年來踏遍六甲用手機拍攝超過4000張照片，記錄六甲人文自然風光，精選其中40張攝影作品，搭配自己創作的優美詩詞，將六甲區的自然美景與人文底蘊帶進醫療殿堂。

陳啓榮7年來深耕區政，發現六甲區真是個「好所在」，有文化、歷史、自然、生態、產業與景點等，為了行銷六甲，他學攝影與寫詩詞，希望讓六甲小鎮的美在全國發光發熱。他表示，透過展覽盼讓更多人看見六甲之美，另方面藉由醫療與藝文結合，讓「奇藝角落」更有溫度與餘韻，陪伴就醫民眾和陪病家屬，療癒心靈。

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展出的攝影作品，拍攝時機很多是可遇不可求，像赤山龍湖巖山門牌樓新落成時，上空有白雲如雲龍，陳啓榮剛好到訪抓緊時機拍到珍貴畫面，傍晚時分又遇到彩虹在龍湖巖後方上空，拍下唯美的晚霞佛光普照，在六甲落羽松林四季變幻中拍到不同季節落羽松美景。

柳營奇美醫院院長周偉倪稱讚陳啓榮是位「藝文區長」，在公務繁忙之餘，仍以隨身的手機記錄六甲人文風情的點點滴滴，體現生活美學，行銷地方魅力。

赤山龍湖巖山門牌樓新落成時，上空有白雲如雲龍，拍照可遇不可求。（記者楊金城攝）

台南柳營奇美醫院「奇藝角落」藝文空間即日起至5月31日展出六甲區長陳啓榮攝影個展「六甲風采詩影集錦」。（記者楊金城攝）

六甲風采詩影集錦在柳營奇美醫院展出，療癒身心靈。（記者楊金城攝）

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