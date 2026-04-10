週六好天氣！高溫飆32度 紫外線強注意防曬

氣象署提醒，週六午後在桃園以北、宜蘭地區及各山區有零星降雨機率，下午出門建議攜帶雨具備用。（資料照）

氣象署指出，週六（11日）各地天氣穩定，氣溫高且紫外線偏強，不過北部、東北部地區以及山區，午後可能些微雨勢，外出請注意天氣變化，並做好防曬。

中央氣象署預報，週六北部及宜花雲量增多，午後在桃園以北、宜蘭地區及各山區有零星降雨機率，下午出門建議攜帶雨具備用。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，各地高溫普遍來到29至32度，中南部及台東局部溫度會再更高一些，近中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，至於各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，請注意溫度變化適時增減衣物。

離島天氣：澎湖晴到多雲，24至28度；金門多雲，21至25度；馬祖清晨留意短暫陣雨或雷雨，白天仍有飄雨機率，18至20度。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，預測當前穩定的天氣將維持至下週二，大環境維持西南風影響，各地為晴時多雲天氣，午後受到熱力作用影響，山區有局部短暫陣雨機會，白天各地高溫則有30度以上機會，台北盆地及南部內陸地區亦要注意有33度以上高溫可能，而夜間至清晨受輻射冷卻作用影響，降溫幅度較大，也要留意日夜溫差變化。

​

紫外線指數方面，各地指數達危險級，僅連江縣為中量級，外出請注意防曬。

空氣品質方面，週六環境風場為西南風，全台擴散條件普通，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

週六各地低溫為21到23度，日夜溫差較大。（擷取自中央氣象署網站）

週六各地紫外線指數偏高，僅連江縣為中量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

空品部分，週六北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法