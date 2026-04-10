竹北市西公園今天啟用 與市東公園共構「光明綠廊」

新竹縣竹北市長鄭朝方所落座處，就是今天啟用的市西公園「為你撐傘」景點。（竹北市公所提供）

新竹縣竹北市的市西公園今天啟用，竹北市長鄭朝方說，這個公園光草皮綠帶就有7500平方公尺，跟對稱、已先轉型開放的市東公園，回應所在的光明6路，共構成1處「光明綠廊」。

鄭朝方說，市東公園原名公12，市西公園舊名公11，各自在縣治區、縣政6路廣場兩側，市東公園去年底先完成轉型，如今市西公園接棒啟用，2座公園透過府前光明大道綠帶串聯，合為1個「雙市公園」體系，不僅優化整體城市景觀，更形塑出屬於竹北的「城市綠帶客廳」。

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他說，市西公園周邊住宅密集，過去卻因早期設計與植栽配置不當，空間陰暗、使用率偏低，長期孳生小黑蚊。去年12月起封閉整建，投入約1900萬，延續市東公園的改造經驗，以自然曲徑、樹木整治，以及光影律動為概念，讓原本封閉陰暗的公園空間重新開展、回歸自然。

不同於市東公園以廣場、球場、步道、草皮為主，成為市民的「日」光廣場；市西公園以生態為核心，保留大面積草地，也留下大樹，甚至連水平彎曲的老樹也選擇保留，不輕易砍除，最後打造成月光森林意象公園。使得2座公園合體形成「明」字，呼應府前的光明6路意象。

市西公園佔地超過萬平方公尺，有株樹形已近水平的大樹，這次刻意在下方設置休憩座椅，打造「為你撐傘」的溫馨場域，遮陽也舒適，可望成為網美打卡點。至於廣闊綠地未來將做野餐、休憩與親子活動使用，營造如同國外公園般的悠閒氛圍。

新竹縣竹北市西公園今天終於見客。（竹北市公所提供）

今天開箱的竹北市西公園號稱綠地就有7500平方公尺。（竹北市公所提供）

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