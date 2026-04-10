澎湖特奧滾球競賽在湖西國中開賽 27隊330特教生尬球技

特奧滾球強調以體育會友，讓特教生流汗促進全腦發展。（許育愷提供）

澎湖縣特奧滾球錦標賽今（10）日在湖西國中展開競賽。總計有27隊、330人以體育會友、滾出健康。

湖西鄉長陳振中、幕後催生的議員許育愷等人到場為選手們加油打氣。許育愷說，流汗有益身體健康，更幫助全腦開發，堅信只要給特奧選手鼓勵，他們的表現將會更精彩。尤其是看到特奧選手認真的神情，用盡全力做好每一件事，更是心中充滿了激動與感恩。許育愷希望快樂幸福在湖西、健康平安滿鄉里。

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去年澎湖縣第69屆運動會首度納入特奧滾球及身心障礙田徑項目，也被稱為澎湖縣運動會特奧元年，新增特奧滾球及規劃身心障礙者選手參加田徑項目，首先試辦60公尺、鉛球及立定跳遠。主要是澎湖縣議員許育愷的爭取，讓特生孩子們獲得參加運動競賽的資格，下一個目標將繼續爭取澎湖縣中小學聯合運動會 ，也同樣能給這群孩子們上場競逐希望的機會。

近年來教育部從運動出發，為了使每一個人都享有相同的身體使用權益，透過體育署推動的適應體育計畫，盼落實等值的公平。其中，特奧滾球就是讓每一位特教生都能藉由實際參與，從中培養出團隊合作、邏輯思考、解決問題的能力，進而讓特教生們自信心提升、更加肯定自我，讓公平不再只是空談。

澎湖縣特奧滾球競賽在湖西國中舉行。（許育愷提供）

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