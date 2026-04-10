垃圾變黃金！埤頭清潔隊巧手修復廢家具 檜木書桌零元起標

修復完整的檜木斗櫃，只要3000元。（埤頭鄉清潔隊提供）

彰化縣埤頭鄉清潔隊近年推動廢棄家具再生計畫，將民眾丟棄的舊家具整理、修復後重新賦予價值，不僅成功減少垃圾量，也創造實質收益。去年共拍賣22件再生家具，為鄉庫進帳近10萬元；今年再推出10項原木家具，並將在「彰化縣環保淨零嘉年華」現場拍賣，其中檜木書桌、實木梳妝台更祭出「零元起標」，吸引民眾挖寶。

埤頭鄉清潔隊隊長許智誠表示，自前年5月起與彰化地檢署合作，成為社會勞動與義務勞動執行機關，常有10多名人力協助隊務。隊員發現，許多被丟棄的家具其實狀況尚可，直接送進溪洲焚化爐相當可惜，於是發想修復舊家具，並在一名擅長木工的隊員帶領下，嘗試將廢棄家具修復重生。

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許智誠指出，修復後的家具會放上台北惜物網拍賣，去年底也在隊部舉辦實體拍賣，反應熱烈，共拍賣22件再生家具，為鄉庫進帳近10萬元，今年也修復10件再生家具，預計4月12日在永靖鄉成美文化園區舉行的「彰化縣環保淨零嘉年華」亮相。

許智誠說，現場除了以物易物的二手物品交換區，也推出多件再生原木家具，價格親民。其中，1張原本損壞的裁縫機桌，經重新更換杉木桌面後，變成為復古風裁縫桌，僅售900元；還有一座修復完整的檜木斗櫃，只要3000元就能帶回家。而最受矚目的檜木書桌與實木梳妝台，將以零元起標方式拍賣，歡迎民眾把握機會，讓這些再生家具找到溫暖的新家。

彰化縣埤頭鄉清潔隊變廢為寶，重新整修檜木書桌與實木梳妝台，將以零元起標方式拍賣。（翻攝自埤頭鄉清潔隊臉書）

彰化縣埤頭鄉清潔隊推動廢棄家具再生計畫，整修的家具4月12日在「彰化縣環保淨零嘉年華」亮相。（翻攝自埤頭鄉清潔隊臉書）

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