板橋區中小學家長協會教育結合公益 捐贈93萬特教扶助金給32校

板橋區中小學家長協會在光仁中學懷仁館捐贈特殊教育扶助金 教育局長張明文（右五）、社會局副局長吳淑芳（左六）到場感謝。（記者翁聿煌攝）

新北市板橋區中小學家長協會關心身心障礙特殊教育族群，今天（10日）在光仁中學懷仁館捐贈93萬元給板橋區32所高中、國中、國小。協會理事長李大偉說，看到特教老師要帶領身心障礙孩子融合教育，非常的辛苦，因此希望透過協會的支持力量，讓各校購買一些加強體能訓練的器材或紓壓的設備，共同幫助孩子學習和成長。

教育局長張明文說，特殊教育是他心中最軟的一塊，無論資源如何分配，永遠都不夠，非常感謝板橋區中小學家長協會願意鼎力支持，結合眾人的力量挹注，尤其選在有辦特殊教育的光仁中學舉辦，就他的了解，沒聽過私立學校願意辦特殊教育，因此對於協會和光仁中學的發心，都非常的敬佩，大家一起為新北教育加油。

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社會局副局長吳淑芳說，協會不僅關心教育，也關心弱勢，歷年來除了捐贈學校各項獎助學金，也捐助弱勢學生文具用品、生活用品，更支持「小衛星關懷計畫」，捐贈物資提供弱勢孩童課後照顧之用，因此歷年來榮獲新北市人民團體領航金獎的殊榮，協會結合教育理念和社福公益的關懷，每位卸任的理事長都持續留任轉作志工，持續奉獻，讓孩子得到溫暖和愛。

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