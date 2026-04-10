台北動物園重量級搬家 亞洲象友信、友愷「寄人籬下」先適應

今天上午11點多，亞洲象「友信」、「友愷」先後平安抵達非洲動物區。（台北動物園提供）

台北市立動物園熱帶雨林區將啟動局部場地更新，熱帶雨林區的動物居民們也陸續準備搬家，暫時借住在其他區域等待場地更新完成。今（10）日上午展開亞洲象「友信」、「友愷」搬家任務，2頭亞洲象順利進入搬運貨櫃，透過巨型吊掛機具、大型貨車等設備，讓亞洲象們在上午11點40分順利抵達非洲動物區。園方將密切觀察亞洲象們的適應情形，逐步讓牠們熟悉非洲象「千惠」及非洲動物區的室內環境後，就會到戶外活動，想看亞洲象的民眾還請等一等。

台北動物園的「亞洲熱帶雨林區」在1997年底開幕，歷經近30年已形成雨林目前鬱鬱蔥蔥的景象，然而建物場地隨時間逐漸老舊，為了提升整體雨林區動物福祉，動物園將在2026年入秋後啟動雨林區大型草食動物及食肉目動物照養場地的更新工程，因此居住在熱帶雨林區的動物們，將於今年陸續搬遷至其他區域暫居。

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重量級的「友信」、「友愷」是聰明且力量最大的動物，搬家讓照養團隊戰戰兢兢，2025年初就把搬運用的貨櫃放在亞洲象活動場旁，透過在貨櫃內放置食物、持續進行行為訓練，讓大象們習慣待在貨櫃裡面；還循序漸進提供其他減敏訓練，例如施工機具聲響、認識新保育員、習慣穿戴保定訓練用鐵鍊，確保搬家任務順利進行。

除了訓練適應搬家的設施之外，還要先和未來鄰居打招呼。照養團隊先嘗試在亞洲象的活動場內放入沾有非洲象氣味的沙土，後來再直接放入糞便，讓不同種類的大象與個體有機會接觸彼此的陌生氣味，先意識到還有其他大象鄰居的存在。

雖然日後亞洲象和非洲象不會在同一個空間活動，但仍然相鄰，生活能看見、嗅聞到彼此，盼希望透過減敏訓練降低雙方緊張及壓力。亞洲象會先待在室內和半戶外空間熟悉環境，等到適應新生活，讓牠們到活動場探索後，遊客就有機會在非洲動物區觀察到他們了。

亞洲象「友愷」抵達非洲動物區後和「友信」會合，不時叫喚、觸碰象鼻溝通。（台北動物園提供）

1年多來，保育員和亞洲象相互配合進行箱籠訓練。（台北動物園提供）

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