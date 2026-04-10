水利署長林元鵬視察中壢水利工程防汛作為與智慧防汛整備

水利署長林元鵬（前排中）視察「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」。（桃園市政府提供）

經濟部水利署長林元鵬針對桃園市政府辦理治理工程汛期的防汛作為與智慧防汛整備，今天由市府水務局長劉振宇陪同，視察中壢區「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」。劉振宇說明，透過「嚴陣以待、萬無一失」的高標準防災作為，工程成功度過多次汛期挑戰，也確保如期、如質圓滿完工。

桃園市政府2023年獲水利署補助辦理「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」，檢討芝和路跨越老街溪的舊橋通洪斷面不足後，已將舊橋拆除並抬高改建為鋼構橋梁1座，主要工程還包括，在芝和橋下游到領航南橋右岸約2.2公里護岸與水防道路兼自行車道闢建，去年10月間完工、今年3月30日開放，可望提升老街溪河道通洪能力。

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市府水務局表示，歷經多次颱風、豪大雨來襲的工程，都維持高標準防災，以警報預告期間為例，水務局防汛中心就要求在建工程於警報發布時間前，就須做好臨河工程的人員、機具撤離工作，並由監造確認防汛整備完成後，回報水務局防汛中心；智慧防汛整備情形則已盤點防汛整備情形、相關單位合作防汛整備工作等，另延伸開發「水情看桃園」APP可提供民眾災前預警、災中通報等應用服務。

水利署長林元鵬（中）視察「老街溪右岸芝和橋至領航南橋護岸新建工程」。（桃園市政府提供）

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