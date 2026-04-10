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    首頁 > 生活

    拿命救命！玉山第一代現役巡山員方有水 分享「雲上守護」40載

    2026/04/10 17:54 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區首代現役巡山員方有水（左）在冬季冰天雪地環境，帶領巡山員垂降進行救援任務。（玉管處提供）

    玉山園區首代現役巡山員方有水（左）在冬季冰天雪地環境，帶領巡山員垂降進行救援任務。（玉管處提供）

    玉山國家公園管理處今舉辦41週年處慶，不僅國家公園副署長張維銓親自出席，也邀請首代現役巡山員（現改稱保育巡查員）方有水分享高山工作，以及「拿命救命」的救援歷程，並介紹「雲上守護者」玉山巡山員紀錄片。方有水盼透過他在玉山工作40年，能將巡山、救援經驗傳承給年輕一輩，繼續守護玉山與山友安全。

    方有水表示，巡山員的工作從一開始只是整理步道、揹垃圾下山，到接受救護、雪訓、山訓、攀岩訓練，再到協助學者進行高山生態研究、黑熊保育工作等，從「不會」到「會」，一路上學習很多，也才有能力去守護山林，協助山難救援。

    每次能將山域事故山友救下山，都是巡山員最有成就感的事，但外界往往也容易忽略，他們在半夜出勤，頂著低溫、風雨救人，也都是「拿命救命」；因此巡山員的能力、經驗養成，也是他在服務多年後，最重視、也是亟需傳承的使命，並期盼未來巡山員的裝備更新，以及基礎訓練都能持續進步與深化，讓巡山員能無後顧之憂，繼續守護玉山園區。

    玉管處長鄭瑞昌說，有關訓練與裝備更新，今年都會著手改善，國家公園署也將舉辦登山、雪訓、水域訓練等，讓第一線人員可強化相關技術，吸收寶貴經驗，並提醒同仁執勤務必注意安全。

    玉山國家公園成立41週年，邀請首代現役巡山員方有水分享高山工作點滴，與「拿命救命」救援歷程。（記者劉濱銓攝）

    玉山國家公園成立41週年，邀請首代現役巡山員方有水分享高山工作點滴，與「拿命救命」救援歷程。（記者劉濱銓攝）

    玉山國家公園管理處舉辦41週年處慶。（記者劉濱銓攝）

    玉山國家公園管理處舉辦41週年處慶。（記者劉濱銓攝）

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