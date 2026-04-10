老宅延壽補助30年以上公寓、透天修繕 中央2年1200萬補助嘉市成立服務團隊

立委王美惠（中）與國土管理署長蔡長展等人會談，爭取嘉市建設經費。（王美惠服務處提供）

內政部開辦老宅延壽計畫，補助屋齡30年以上4至6樓集合住宅公共區域、6樓以下透天厝部分修繕，並在嘉義市成立專業服務團隊，提供市民免費諮詢；立委王美惠日前與國土管理署長蔡長展會談，爭取包括老宅延壽嘉市服務團隊2年1200萬元等經費由中央補助，嘉義市政府都市發展處正辦理招標作業。

王美惠表示，中央還規劃今年至明年補助2億元，進行嘉義市老宅結構強化及無障礙改善，只要妥善維護，老屋也能成為友善宅。

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市府都發處表示，老宅延壽計畫內政部已公告申請要件，待中央後續公布實施細節與申請表格，將進行公告收件；無論都市更新或申請老宅延壽補助，建議先進行耐震初評，中央與地方今年提供耐震初評補助經費，名額60件，迄今已30餘件申請。

面對氣候變遷挑戰，提升嘉義市防洪與排水能力刻不容緩，王美惠說，今年嘉市將推動包括，後湖抽水站擴建、嘉義火車站人行地下道改建滯洪池、北排雨水下水道及西排排水分流箱涵等工程，爭取中央補助工程款項逾2億元，期盼全面提升城市防災韌性。

城鎮風貌方面，王美惠說，應結合產業、景觀與生態，形塑嘉義市特色，其中，去年會勘「雙園樂齡新門戶」（友忠、番仔溝公園）計畫，已核定260萬元規劃費，今年預計再核定2900萬元工程經費；去年颱風重創的嘉義公園與樹木園，雙園整合計畫也已規劃1000萬元推動修復，以及爭取西區水資源中心整體環境改善工程1000萬元，持續優化城市環境。

嘉義市推動防洪排水等建設計畫，王美惠爭取中央逾4億元經費挹注。（王美惠服務處提供）

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