為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭市百年文昌宮祈福禮曝光 4/18早上9點限量發送

    2026/04/10 17:30 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭市長陳美玲（右5）搶先曝光祈福禮包內容物，邀請考生18日上午9點前來排隊領取，祈願金榜題名。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市長陳美玲（右5）搶先曝光祈福禮包內容物，邀請考生18日上午9點前來排隊領取，祈願金榜題名。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市百年文昌宮考生祈福禮超級搶手，每年吸引上百名考生與家長排隊領取，市長陳美玲今天搶先曝光限量大禮包內容物，除有攏馬歐趴筆袋、智慧筆外，還有馬到成功鑰匙圈等實用好禮，象徵「ALL PASS」與旗開得勝，4月18日9點限量發送。

    陳美玲說，考試是學習成果的重要展現，也是人生歷程中的關鍵階段，透過祈福儀式，為考生注入穩定心神的力量，今年以「攏歐趴ALL PASS」為主題，結合馬年「馬到成功」意象，象徵公所團隊與文昌廟持續守護學子成長，

    她說，今年也升級「文昌護佑祈福禮」，內容物有眾神加持袋、文昌蔥明餅、魁星包中茶、攏馬歐趴筆袋、文昌平安符及馬到成功鑰匙圈等，各項設計融合祝福寓意與日常使用性，讓考生能將好運隨身攜帶，在備考過程中，持續感受到支持與鼓勵。

    「宜蘭市文昌護佑祈福－攏歐趴ALL PASS」活動，將於18日上午9點展開，依據往年人潮大排長龍盛況，建議家長和考生提早到場排隊領取號碼牌，隨後還可參加聯合祈福儀式，透過寓意豐富的「祈福籃」，祈願思路清晰、考運亨通。

    宜蘭市長陳美玲搶先曝光祈福大禮包，還提前為考生過香爐祈福。（記者王峻祺攝）

    宜蘭市長陳美玲搶先曝光祈福大禮包，還提前為考生過香爐祈福。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播