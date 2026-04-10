宜蘭市百年文昌宮祈福禮曝光 4/18早上9點限量發送

宜蘭市長陳美玲（右5）搶先曝光祈福禮包內容物，邀請考生18日上午9點前來排隊領取，祈願金榜題名。（記者王峻祺攝）

宜蘭市百年文昌宮考生祈福禮超級搶手，每年吸引上百名考生與家長排隊領取，市長陳美玲今天搶先曝光限量大禮包內容物，除有攏馬歐趴筆袋、智慧筆外，還有馬到成功鑰匙圈等實用好禮，象徵「ALL PASS」與旗開得勝，4月18日9點限量發送。

陳美玲說，考試是學習成果的重要展現，也是人生歷程中的關鍵階段，透過祈福儀式，為考生注入穩定心神的力量，今年以「攏歐趴ALL PASS」為主題，結合馬年「馬到成功」意象，象徵公所團隊與文昌廟持續守護學子成長，

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她說，今年也升級「文昌護佑祈福禮」，內容物有眾神加持袋、文昌蔥明餅、魁星包中茶、攏馬歐趴筆袋、文昌平安符及馬到成功鑰匙圈等，各項設計融合祝福寓意與日常使用性，讓考生能將好運隨身攜帶，在備考過程中，持續感受到支持與鼓勵。

「宜蘭市文昌護佑祈福－攏歐趴ALL PASS」活動，將於18日上午9點展開，依據往年人潮大排長龍盛況，建議家長和考生提早到場排隊領取號碼牌，隨後還可參加聯合祈福儀式，透過寓意豐富的「祈福籃」，祈願思路清晰、考運亨通。

宜蘭市長陳美玲搶先曝光祈福大禮包，還提前為考生過香爐祈福。（記者王峻祺攝）

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