新北試辦自動化人行道遮陽傘獲好評 交通局揭規劃時程與未來計劃

因應夏季極端高溫，新北市交通局自昨日起，在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，收合只要30秒。（新北市交通局提供）

因應夏季極端高溫，新北市交通局自昨日起在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，使用南韓引進、含智慧感測功能的設備，可依據日照與風速自動開闔，豔陽天可遮蔭，夜間還有LED照明增加安全性，新奇設備受到民眾肯定。

交通局專門委員林昭賢今（10）日受訪介紹，去年10月，各黨多名市議員在質詢時向市府提出相關建議，市長侯友宜責成研議，交通局今年4月完工試辦2處，此設備連工帶料單支造價約90萬元。

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林昭賢指出，交通局在多位議員質詢後著手找廠商、研究國外案例，並請廠商與國外洽詢，後續將設備運來安裝，昨日安裝好硬體設備後，今日仍有再執行部分參數調校與設定、測試，下午2支設備已開始正常運作。

林昭賢介紹，交通局規劃試辦半年，近期也將逐步進入颱風季，市府將視民眾使用意見、成效評估、設備耐用度等，評估後續擴大推動。

如將擴大推動，設置選址有何考量？林昭賢說，部分路口因設置行人專用時相，行人等紅燈較久，相關人流量較大的路口會納入評估；此外，因遮陽傘面展開有5米寬，必須有足夠路幅才能設置，也將考量路口周邊是否有騎樓、樹蔭等遮陽處，若有，則對於遮陽傘設備的需求度可能較低，此外，該設備為太陽能設備，也需要足夠日照量，諸如運輸場站、捷運站、商圈周邊是較可能設置的地點，如確定擴大推動，將會展開相關路口統計篩選。

因應夏季極端高溫，新北市交通局自昨日起，在板橋區縣民大道、新站路及新府路2處路口試辦「自動化人行道遮陽傘」，收合只要30秒。（新北市交通局提供）

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