日夜溫差助攻上千盆爭豔 屏東「台灣蘭花節」4/18登場

近來日夜溫差剛剛好，仙履蘭等蘭花盛放。（記者羅欣貞攝）

每年春天在屏東縣九如鄉登場的「台灣蘭花節」均吸引上萬人入場，今年邁入第28屆，將於18日至26日上午9點至下午4點在九如鄉農會開放參觀，由於目前日夜溫差約達8度，相當適合蘭花綻放，今年參賽參展的上千盆蘭花，精彩可期。

「台灣蘭花節」召集人、九如鄉農會總幹事龔泰文表示，春天最適合蘭花開花的溫度，大約是晚上攝氏20度、白天攝氏30度，去年因為太多波寒流，晚上低至10幾度，許多蘭花來不及開，無法趕上參賽，最後約600多盆參與，今年則是中午30幾度、晚上20幾度，溫差約8度，蘭花白天行光合作用，夜間降溫呼吸效率變慢，儲存更多養分，這樣的日夜溫差剛剛好，蘭花開得相當美麗，今年參與蘭花將有上千盆。

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台灣蘭花節源自九如鄉耆老村北玄宮，長年來龔泰文等人召集下，每年農曆3月3日玄天上帝萬壽日，都會在廟的後方舉辦，全台蘭友以千盆萬朵蘭花祝壽，因原展區整地中，前年起會場移師到九如鄉農會3樓會議室舉行，競賽分為嘉德利亞蘭屬、蝴蝶蘭屬、仙履蘭屬、萬代蘭屬、石斛蘭屬、其他蘭屬以及台灣原生種等7組。

除了來自各縣市蘭友的珍奇蘭花，龔泰文也將展出自己珍藏的仙履蘭、凡尼蘭等蘭花，其中種了5年的仙履蘭，一梗開出6朵花，比常見的5朵多，他說，水份控制很重要，許多蘭花是因為澆太多水及病蟲害長不好，其實肥料應少量多餐、水份要等乾了再澆，才會長得好。

又稱香莢蘭的凡尼蘭，是目前很流行的香料作物，龔泰文說，凡尼蘭在屏東一般從晚上9點到隔日上午9點開花，要把握黃金12小時授粉，除了可做觀賞用，九如農會也用來製作手工皂、化妝品，此次展出的凡尼蘭，其葉子並非一般常見的綠葉，而是葉面有條紋的錦葉。

屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文種植五年的仙履蘭（左邊）一梗開出六朵花，將在台灣蘭花節亮相。（記者羅欣貞攝）

屏縣九如鄉農會總幹事龔泰文，將在台灣蘭花節展出有錦葉的凡尼蘭。（記者羅欣貞攝）

蘭花園裡會和仙履蘭共生的綬草，會在農曆3月開，龔泰文將特別在蘭花節中展出。（記者羅欣貞攝）

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