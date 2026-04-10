破紀錄！桃園龍德宮長征400多公里 明攜手龍成宮「雙媽」遶境高雄

桃園龍德宮媽祖（右）攜手高雄五甲龍成宮媽祖，南北信仰長征400多公里，打破全台徒步遶境最遠紀錄。（記者陳文嬋攝）

桃園龍德宮媽祖攜手高雄五甲龍成宮媽祖南北信仰長征400多公里，打破全台徒步遶境最遠紀錄，重頭戲接駕儀式明（11日）午在鳳凌廣場舉行，雙媽將在百間廟宇接駕下遶境高雄，盛況可期。

桃園龍德宮媽祖在高雄五甲龍成宮媽祖邀請下，首次從桃園徒步南下高雄鳳山區，9天8夜信仰長征400多公里，橫跨9個縣市、駐駕7間廟宇，展開宗教文化交流，打破全台徒步遶境最遠紀錄。

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南巡創舉因五甲龍成宮榮譽主委鄭振成，5年前桃園龍德宮典禮致詞時邀約南下鳳山遶境，多年來龍德宮稱太遠、不可能，不料媽祖今年指定南下五甲龍成宮，廟方以徒步南巡再搭火車北返方式，克服18天17夜路程，縮短為9天8夜。

今天（10日）第六天從台南善化慶安宮出發，今晚將抵達高雄駐駕岡山壽天宮，明天（11日）徒步遶境高雄8個行政區，一路從岡山、橋頭、楠梓、仁武、左營、三民、苓雅到鳳山區，11日晚間駐駕鳳山五甲龍成宮，12日上午搭火車北返。

重頭戲接駕儀式由五甲龍成宮邀集南台灣100多間廟宇，包括鳳山天公廟、開漳聖王廟等，將於明天中午12時30分集結鳳山區鳳凌廣場，舉辦盛大接駕儀式，現場也將舉行團拜，燃放彩色煙火，迎接桃園龍德宮媽祖遠道而來，也為兩廟攜手宗教創舉，留下歷史見證。

五甲龍成宮也串聯在地4間廟宇沿途接駕，包括高雄意誠堂、雷府大將廟、紅毛港朝天宮、五甲關帝廟，廣邀信徒門前擺設香案，恭迎桃園龍德宮媽祖到來，為地方祈福保平安。

五甲龍成宮11日晚間迎接桃園龍德宮媽祖駐駕，整晚將不關廟門，開放信徒參拜；雙媽會將帶來大批人潮，促進宗教文化交流，帶動地方觀光發展。

高雄五甲龍成宮北上力邀桃園龍德宮媽祖南巡完成創舉。（廟方提供）

重頭戲接駕儀式將於11日中午在鳳凌廣場舉行，將有百間廟宇前來接駕。（廟方提供）

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