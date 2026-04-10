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    首頁 > 生活

    20隻寵物鵝集體「翹家」！苗栗警循線尋回

    2026/04/10 17:05 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣三灣鄉一處農園，發生20隻寵物鵝集體走失，飼主黃姓男子報警求助，終於順利找回。（警方提供）

    苗栗縣三灣鄉一處農園，發生20隻寵物鵝集體走失，飼主黃姓男子報警求助，終於順利找回。（警方提供）

    苗栗縣三灣鄉一處農園，發生20隻寵物鵝集體走失，飼主黃姓男子心急如焚，報警求助，經警循線訪查，於附近一塊溼地找到這20隻調皮「翹家」的鵝群，由黃男帶回。黃男對警方積極協助深表感謝，直呼「像找回家人一樣安心！」

    頭份警分局三灣分駐所昨（9）日下午1點接獲飼主黃男報案，表示其飼養的20隻寵物鵝集體走失，請求警方協助尋找，由警員徐振倫前往處理。徐員到場見黃男情緒慌張，先行安撫，進一步得知，黃男疑因一時疏忽忘記關上農園鐵門，致20隻寵物鵝集體走失。

    徐員駕車沿周邊道路展開查訪，於距離報案地點約300公尺處，遇一名外籍看護，對方稱上午曾目擊一群白色鵝隻悠閒經過，並指引警方往附近草叢及積水區域方向搜尋。

    徐員依線索前往，果然發現鵝群正在休息覓食，隨即通知黃男到場，確認未造成任何損失後帶回。

    苗栗縣三灣鄉一處農園20隻寵物鵝集體走失，飼主黃姓男子報警求助，終於順利找回。黃男對警方積極協助深表感謝，直呼「像找回家人一樣安心！」（警方提供）

    苗栗縣三灣鄉一處農園20隻寵物鵝集體走失，飼主黃姓男子報警求助，終於順利找回。黃男對警方積極協助深表感謝，直呼「像找回家人一樣安心！」（警方提供）

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