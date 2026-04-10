無償撥地供陽明交通大學蓋醫療園區沒進展 民代要求收回土地另規劃

桃園市政府無償撥用給國立陽明交通大學的文教用地新建教學醫療園區，進度停滯，目前仍是閒置空地。（桃園市政府提供）

桃園市政府將桃園機場捷運A19桃園體育園區站附近1處面積約2.3公頃的文教用地，無償撥給國立陽明交通大學新建教學醫療園區，民進黨桃園市議員黃崇真說，市府2019年即與陽明交大簽訂合作意向書，但該處至今仍是空地，必要時，市府應考慮收回土地另行規劃；桃園市副市長王明鉅說，已要求學校須於今年底前提出具體可行的方案。

桃園市議會定期會今進行教育局工作報告議程，黃崇真質詢指出，無償撥給陽明交大的文教用地，位於中壢區文智路、文德路間，鄰近機捷A19站、桃園市立兒童美術館、青塘園等地，地點極佳，但平時卻是閒置空地，僅在大型活動時作為臨時停車場，至今未能充分利用，實在很可惜；陽明交大對該用地的規劃，始終未定案，市府應積極處理，不該再繼續等下去。

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教育局說明，市府與陽明交大3月間曾召開會議，學校希望找到合作開發的廠商「新建醫院」，未來也可作為醫學院學生實習場域，但目前尚未找到廠商；王明鉅說，陽明交大有醫學院、附設醫院，對於學校想新建醫院的構想，市府樂觀其成，但學校提出的開發期程時間過久，市府已要求學校今年底前，須提出具體可行的方案，「不能再拖」，否則合作意向書已經過期，市府不排除重新規劃。

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