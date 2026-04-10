多看一眼保健康！「紅黃綠」食品標示指引下半年推出

食品營養資訊「紅黃綠」標示原則。（食藥署提供）

為了讓民眾更直觀掌握食品健康程度，衛福部食品藥物管理署與國民健康署合作推動「紅黃綠」食品標示制度，將以三色分級方式，呈現糖、鈉及飽和脂肪含量，協助消費者在選購時，快速辨識較健康的產品，相關指引已完成研擬，預計今年下半年推出。

衛福部食藥署食品組組長許朝凱表示，現行包裝食品雖已標示營養資訊，但內容繁多，民眾不易一目了然，此次導入紅黃綠分級標示，將資訊簡化呈現在包裝正面，讓消費者可直接透過顏色判斷健康程度。他指出，此制度採自願性標示，屬政策引導，期望透過市場機制與健康意識提升，帶動業者朝較健康配方研發。

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許朝凱指出，相關標示指引已研擬完成，近期將對外徵詢意見，並與食品業者及公會溝通，目標在今年內完成程序並正式函知。他也說，基準已有明確規範，業者若有意願，目前即可依規定先行標示，但須符合格式與標準，若標示不實，仍可依「食安法」以「易生誤解」開罰新台幣4萬元至400萬元。

國健署社區健康組科長秦義華說明，紅黃綠標示的基準係經專家會議討論制定，參考國人飲食習慣、國際作法及世界衛生組織建議攝取量，並以健康風險為導向訂定標準。她指出，相關研議歷時超過半年，並召開至少四次專家會議，整合醫學、營養及食品領域意見，確保制度具科學性與可行性。

秦義華表示，國健署主要負責前端基準訂定，後續將由食藥署進一步與產業溝通推動，期望在健康飲食意識提升趨勢下，帶動市場逐步採用紅黃綠標示，讓民眾在日常選購食品時，有更清楚的健康參考依據。

食藥署指出，紅黃綠標示將以每一百公克或每一百毫升為基準，針對糖、鈉及飽和脂肪含量進行分級，低於標準者為綠色、超過者為紅色，其餘為黃色，透過簡單顏色設計，協助民眾降低不健康飲食風險，預防慢性疾病。

食藥署以茶的標示為例。（食藥署提供）

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