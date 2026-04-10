高雄大學10師生移地教學前進東吉嶼 體驗「與自然共存」建築哲學

師生登上八卦山頂俯瞰全島空間結構。（高雄大學提供）

高雄大學建築學系助理教授梁凱翔帶領9位大四學生，前往澎湖南方四島國家公園東吉嶼進行4天3夜移地教學。該島長年受東北季風與高鹽分海風影響，發展出以咾咕石厝與「風林」石牆為代表的風土建築智慧。師生透過聚落踏查、微氣候觀察與歷史遺址研究，提出東吉嶼區域性願景提案構想，聚焦零碳島嶼與低度開發策略，強化學生面對氣候變遷與永續設計的實作能力。

這次移地教學由建築學系助理教授梁凱翔執行校內競爭型特色計畫「跨域共築：以場域實踐導向人才培育計畫」，刻意將學生的設計視角由資源相對完備的都市場域，轉向面臨氣候挑戰與資源限制的離島環境，透過真實場域觀察與操作，強化學生面對環境限制與場域條件的空間判讀與設計思考。

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梁凱翔表示，東吉嶼在國家公園生態保護前提下，未來空間發展須以「退讓」與「輕觸大地」為原則，強調低碳排放、資源節制與多物種共融的設計策略，期望學生能跳脫傳統量體開發思維，提出兼顧地方需求與環境倫理的永續發展構想。

東吉嶼擁有壯麗的柱狀玄武岩地形，亦保留傳統聚落與歷史遺構。師生自台南將軍漁港搭船登島後，即展開地質基盤、聚落紋理與歷史廢墟等多面向踏查，並登上八卦山頂俯瞰全島空間結構，從整體視角理解島嶼環境與人類活動之關係。

學生走訪咾咕石厝，體會島上「人造與自然共存」的建築哲學；同時，針對在地以乾砌工法構築的「風林」防風石牆進行細部觀察，理解其因應強風與鹽害的微氣候調節機制，作為風土建築因地制宜的重要案例。團隊亦前往島嶼東北角考察日治時期防備衛所「兵厝」遺址及散布於荒野中的飛機遺跡，從歷史空間出發，探討在保留場域特質前提下，如何以低度介入方式引導公共使用。

高大建築系師生聽許光輝理事長介紹舊聚落。（高雄大學提供）

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