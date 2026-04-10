AI、機器人全來了！田中米倉科學節4/11登場 免費玩20大主題攤位

田中鎮延伸兒童節假期，4月11日在景松文化教育園區舉辦「綻FUN田中藝童趣玩樂」活動。（田中鎮公所提供）

整個4月都是兒童節！彰化縣田中鎮延伸兒童節假期，明天（11日）在景松文化教育園區舉辦「綻FUN田中藝童趣玩樂」活動，推出「米倉科學節」主題，集結20個互動式科普攤位，從AI人工智慧到機器人操作，讓孩子一邊玩、一邊動手做，打造親子同樂的學習場域。

田中鎮公所說，活動以「米倉變成親子遊樂場」為核心概念，呼應田中作為「台灣米倉」的在地特色，將原本承載農業記憶的場域轉化為融合遊戲、體驗與科學教育的空間，讓孩子在互動中認識家鄉、理解自然與科技，同時促進親子共學與陪伴。

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活動亮點在於跨校與產業合作，邀集田中國小樂高積木社、台中市翁子國小科學團隊、亞洲大學人機互動、雲林科技大學智慧機器人、鳳凰谷鳥園生態園區等相關單位共同設攤，內容涵蓋樂高積木創作、智慧機器人展示、物理實驗與自然生態探索等，不同年齡層都能找到適合的玩法。不少攤位採「做中學」設計，完成體驗後還能將作品帶回家，提升參與感與成就感。

田中鎮公所說，除了科學體驗，現場也融入「Tianzhong Circus」主題，小丑踩街、氣球秀及帶動跳等表演輪番登場，邀請「小芙尼家族」與吉祥物進行角色互動與母語唱跳，營造嘉年華氛圍，讓孩子在歡笑中接觸科學、認識家鄉，打造兼具在地特色與教育意義的兒童節活動。

現場推出「米倉科學節」主題，集結20個互動式科普攤位，從AI人工智慧到機器人操作都有，通通免費體驗。（田中鎮公所提供）

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