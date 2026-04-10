台中漢神洲際開幕爆人潮 警空拍機「盯車流」啟動斷流管控

台中漢神洲際今天開幕，警方導入空拍機。（警方提供）

台中漢神洲際購物廣場今（10）日正式開幕，人潮湧入。轄區第五分局提前部署交通疏導措施，動員警力與義交進駐各大路口，更導入空拍機從高空即時監控周邊車流，搭配「斷流」管制策略，避免壅塞生，崇德路、環中路等主要幹道車流大致順暢，未出現嚴重回堵。

漢神洲際設有地下停車場及周邊多處停車空間，合計提供超過3000個汽車位與近5000個機車位。警方仍嚴陣以待，環中路與四平路、崇德路與崇德十九路等重要路口加強指揮疏導，交通局同步設置電子看板與「禁止排隊」告示，提醒駕駛人切勿占用車道等候入場。

請繼續往下閱讀...

此外，當停車場使用率逼近9成，或車輛排隊已影響主要幹道時，警方封閉停車場入口，禁止汽車再進場，僅開放機車依序通行，保全人員高舉「車位已滿」標示，引導駕駛改往周邊替代停車點，車流紓解後，再視情況恢復開放，形成動態調節。

警方說，隨著週末假期來臨，預估人潮將持續攀升，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，例如捷運文心崇德站或台鐵松竹車站轉乘接駁車，不僅節省時間，也能減少交通壓力，共同維持周邊道路順暢與安全。

第五分局動員警力與義交進駐各大路口。（警方提供）

空拍機即時監控周邊車流狀況。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法