第5屆新竹AIoT加速器推出POC獎勵金 9月遠征馬來西亞

第5屆新竹AIoT加速器即日起受理報名，首度推出POC獎勵金，預計9月將遠征馬來西亞進行商務媒合。（記者黃美珠攝）

第5屆「青創點睛．竹夢成金」新竹AIoT加速器徵案，今天由新竹縣副縣長陳見賢宣布，攜手全台最大產業加速器StarFab正式啟動，首度祭出場域驗證（POC）獎勵金，9月預計要帶領10家新創團隊遠征馬來西亞進行商務媒合，有意報名的，即日起到5月22日深夜11點59分截止受理。

陳見賢說，新竹AIoT加速器邁入第5屆，這次有安格科技、晶瑞光電、誠屏科技、睿騰能源、精誠資訊、緯謙科技、邁特電子等7家指標企業組成星級導師群，縣府有信心可縮短新創團隊從技術到市場的商轉週期。

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這屆新竹AIoT加速器將首度提供POC驗證獎勵金，實質補貼新創與導師企業做場域測試時的導入成本，以降低初期研發風險，讓具潛力的AIoT應用能真正轉化為可商業運行的實戰產品。

過去5年，新竹AIoT加速器已吸引上百家新創團隊參與，促成多項共創成果，並累計取得超過3.8億的募資總額。繼去年探勘新加坡市場後，今年鎖定馬來西亞，9月帶領潛力團隊跨海商務交流與媒合，把新竹的創新科技推向國際舞台。

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