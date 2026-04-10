塑膠袋供貨吃緊 民間社團在屏東中央市場發送免費保冷袋

屏東市中央商圈發展協會與長照團體合作今於中央市場免費發放保冷袋，協助鄉親減塑。（記者羅欣貞攝）

受中東戰事影響，塑膠袋供貨吃緊價格也上漲，做小本生意的攤商叫苦連天，屏東市中央商圈發展協會今（10）日與長照團體合作，在中央市場免費發放可重複使用的保冷袋，吸引買菜民眾爭相索取，400個保冷袋約2小時就發放完畢，攤商們相當肯定。

屏東市中央商圈發展協會理事長唐玉琴以及市民代表傅建雄等人，今天與聖佳照顧關懷協會合作，在中央市場發放保冷袋。唐玉琴表示，現在購物用塑膠袋必須另外買，民眾已經有危機意識，盼在塑膠袋荒時嘉惠鄉親，也喚起民眾的環保觀念；聖佳照顧關懷協會也說，去年為獨居長者送餐時，就設計了這款可保溫保冷的袋子，廣受好評，為方便鄉親，此次準備400份發放。

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屏東市中央商圈發展協會發起人伍靜華指出，其實去年中秋節已發放過2000個保冷袋，最大的目的就是向大眾宣導，在日常生活中減少使用塑膠袋，買菜時記得帶可重複使用的袋子出門，隨手做環保。

「其實以後就不要用塑膠袋了！」，拿到保冷袋的黃小姐肯定說，可以重複使用很好，消費者都應養成減塑習慣；許姓魚攤老闆也說，近來買塑膠袋的成本增加，雖然一直提醒客人自備，但還是常有人忘記，保冷袋方便又好用，「客人如果都能拿這樣的袋子來買魚就好了」。

屏東市民代表傅建雄（中）協助發放保冷袋，並向消費者宣導環保。（記者羅欣貞攝）

屏東市中央市場攤商表示，近日攤位掛起「請自備環保袋」牌子。（記者羅欣貞攝）

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