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    首頁 > 生活

    讓香山高中學生有安全運動活動空間 博雅樓拆除重建

    2026/04/10 16:21 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市香山高中博雅樓體育館將拆除重建。（新竹市政府提供）

    新竹市香山高中博雅樓體育館將拆除重建。（新竹市政府提供）

    新竹市香山高中體育館博雅樓經耐震評估確認有安全疑慮，市府決議拆除重建，重建工程4月決標，投入2億7978萬元，規劃、設計及監造費約1575萬元，分年編列預算推動，讓學生有個安全的運動活動空間。

    教育處說，香山高中博雅樓1994年興建，位處香山沿海地區，長期受高鹽分海風侵蝕，混凝土氯離子含量偏高、鋼筋鏽蝕、外牆剝落及多處滲水，加上耐震能力不足，低於近斷層需求標準，經整體評估，建議拆除重建。此外，現有空間也面臨活動場地不足、動線紊亂及設施老舊等問題，難以符合現代教學及多元活動需求。

    未來博雅樓將朝「安全耐震、智慧管理、永續節能、多元共享」方向重建，總樓地板面積約4753平方公尺，工程預估建造費用逾2億6572萬元。空間配置包含室內綜合球場、舞台、多功能教室、會議廳、重訓室、宿舍及停車空間等，同步考量香山高中校園整體規劃與空間調整方案，將透過風雨走廊串聯既有校舍，優化校園整體動線，提供師生更完善的教學與活動空間。

    另外，學生及教學運作及空間調度，採風險控管、分階段推動原則，配合工程期程，後續會啟動師生安置計畫及全面淨空作業。

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