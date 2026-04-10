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    首頁 > 生活

    5/1勞動節3天連假 國道祭匝道封閉、高乘載管制

    2026/04/10 16:29 記者吳亮儀／台北報導
    勞動節3天連假，高公局預估國道將有出遊車潮，規劃實施匝道封閉、高乘載管制。（資料照）

    勞動節3天連假，高公局預估國道將有出遊車潮，規劃實施匝道封閉、高乘載管制。（資料照）

    今年勞動節全國統一放假，自5月1日至5月3日將有3天連假，交通部高速公路局預估國道將有出遊車潮，首日南下車流可達平日的1.3倍，規劃實施匝道封閉及高乘載管制，5月1日至3日，每日0至5時暫停收費。

    高公局今（10）日表示，參考去年度教師節、光復節與和平紀念日等類似特性連假，研判今年勞動節3天連假交通需求將以旅遊旅次為主。預估假期首日南向可達平日的1.3倍，並透過大數據及AI模型分析歷年類似特性連續假期交通狀況，請用路人多加留意，且有匝道封閉、高乘載管制措施。

    一、匝道封閉

    （一）5月1日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。

    （二）5月2日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）。

    （三）5月2日及3日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口。

    二、高乘載管制

    5月2日及3日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 （結束時間將視交通狀況機動調整）。

    三、收費措施

    （一）單一費率：5月1日至3日。

    （二）差別費率：5月1日至3日，國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

    （三）暫停收費：5月1日至3日，每日0至5時暫停收費。

    相關勞動節連續假期國道疏運措施，可上高公局網站查看。

    高公局祭勞動節連續假期國道管制措施。（高公局提供）

    高公局祭勞動節連續假期國道管制措施。（高公局提供）

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