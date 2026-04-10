寵物用人藥新制未上路 獸醫控訴已買不到藥

愛屋動物醫院院長、獸醫師關心羚點出，已有藥商現在已不出貨給獸醫師，呼籲寵物用人藥新制應暫緩實施。（記者吳柏軒攝）

台灣動物用藥缺乏，獸醫轉而拿通過動物實驗的人用藥物治療，但台灣藥事法禁止藥商販售無取許可證的機構，動保法則放寬獸醫師缺藥時可用人藥來治病，如今政府提出「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」（下稱新制），預計7月上路；愛屋動物醫院院長、獸醫師關心羚點出，已有藥商現在已不出貨給獸醫師，呼籲新制暫緩實施。

關心羚表示，認同藥師團體說明的藥物需要流向管理，但新制7月才要上路，已經收到既有的購藥管道、平台或藥商等，直接說收到公文，因為動物醫院不是藥事法的許可機構，出貨就會違法！質疑「為什麼用嚇阻方式？」藥商當然也可賺錢，為何不出貨？並認為現今AI發達，農業部也可以架設網站「動物醫師診療機構」，讓藥商去核對動物醫院來出藥，也能達到藥師要求的藥品管理。

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關心羚也回憶，去年11月自己開業時剛好碰到全台缺點滴的大危機，結果親友祝賀開業的禮物就是點滴，希望當人藥的藥物管理碰到缺貨與分配的危機時，也不要忘記寵物用藥需求；並強調，獸醫師在管制藥品法也受到規範，一般藥品應該也可調劑，而非還要再繞一次去藥局，覺得目前新制仍有許多配套不足，還是希望7月可以暫緩實施。

動保團體前往防檢署關注動物用藥修法，許多民眾並帶著自己的毛小孩，前來為寵物用藥的權益發聲。（記者田裕華攝）

動保團體前往防檢署關注動物用藥修法，許多民眾並帶著自己的毛小孩，前來為寵物用藥的權益發聲。（記者田裕華攝）

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