台中漢神洲際購物廣場開幕周邊塞爆 盧秀燕請「鏡頭君」救援

台中漢神洲際購物廣場開幕，盧秀燕前往剪綵並提出交通解方。（記者蔡淑媛攝）

台中漢神洲際購物廣場今天正式開幕，大批民眾湧入，周邊也出現大量車潮，市府出動警義交進行交管，道路也放上整排三角錐分流，台中市長盧秀燕今天參加開幕儀式表示將祭出「鏡頭君」協助疏解人流，強調會在百貨公司周邊佈建路口監視器，民眾可以透過即時道路影像觀看現場交通情形，再決定是否去百貨公司。

漢神洲際購物廣場緊鄰洲際棒球場，周邊環中路、崇德路、崇德19路皆為台中市重要交通幹道，開幕後吸引大批人潮湧入，中市府規劃簡化路口車流動線、分流導引車輛進離場、配置交管人員執行交通管制及疏導作業、提供優惠方案鼓勵搭乘大眾運輸、規劃轉乘接駁服務，擴大各項管道加強宣導交通措施等方案。

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盧秀燕說，這次因應漢神洲際百貨開幕，人潮洶湧，甚至造成塞車，為了避免上次東區LaLaport開幕期間好幾個月大塞車，這次市府出動鏡頭君協助，透過緊密佈建的路口監視器，在環中路、崇德路、崇德19路，及74線交流道下的路口監視器可追蹤現場交通狀況，在台中市即時交通即時資訊網看到道路交通情形「看到時段那裡人潮比較多，可以換一個時段再來！」

漢神洲際購物廣場一開幕吸引大批民眾前往，人潮一開門就往優惠、折扣店面採購，漢神也喊出今年開幕首年營業額70億、明年百億，希望快速達到200億，台中市盧秀燕參加剪綵則稱漢神投資已經翻倍120億，獲利會好幾倍。

漢神洲際購物廣場總樓地板面積達6.6萬坪，進駐超過500個品牌，其中約150家全台首店、台中獨家或話題旗艦店，百貨規模位居台中前茅，不過因國際情勢，目前開店率為95%。

母公司國揚集團創辦人侯西峰則說，這是第3代的新時代百貨公司，70%購物中心，30%的精品，是珠寶盒的概念，結合購物休閒，也說，目前店家開幕，被譽為全台最難訂位餐廳的島語自助餐廳要7月才會開幕。

中市交通局與警察局表示，針對崇德路、環中路等周邊幹道實施管制，若停車場達9成滿即啟動進場控管，漢神洲際購物廣場同步提供捷運松竹站與文心崇德站的免費接駁專車，建議民眾多加利用大眾運輸前往，避開車潮並省去停車困擾。

台中漢神洲際購物廣場開幕。（記者蔡淑媛攝）

台中漢神洲際購物廣場開幕，周邊湧現人車潮，路口監視器監測車流。（記者蔡淑媛攝）

台中漢神洲際購物廣場開幕。（記者蔡淑媛攝）

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