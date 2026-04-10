嘉義縣農特產登陸日本東北 金鑽鳳梨進駐青森Universe超市

嘉義縣金鑽鳳梨上架青森縣指標性連鎖超市Universe，縣長翁章梁（中）參與揭幕儀式。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣優質農產外銷版圖再傳佳績，金鑽鳳梨（日本品牌名「蜜甘味」）打入日本東北市場上架青森縣指標性連鎖超市Universe，縣府今天在三澤堀口店舉行「嘉義優鮮－鳳梨嘉年華」揭幕記者會，見證嘉義鳳梨開拓日本新據點的重要時刻。

嘉義縣長翁章梁、株式會社Universe青果部長田名部秀治、船昌商事株式會社部長伊藤、台農發公司董事長唐淑華及打貓果菜生產合作社主席陳映延等參與揭幕，翁章梁與田名部秀治簽署友好約定，象徵雙方在農產貿易上的深度合作。

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縣府表示，金鑽鳳梨是嘉義縣最具代表性農產品之一，由獲神農獎的專業農民栽培，甜度高、果肉細緻，在日本市場的知名度快速躍升，已在九州、山口等地建立長期通路，在日本各地超市建構起穩定的出口體系。

翁章梁向現場民眾推廣金鑽鳳梨，吸引不少民眾關注，日本消費者表示，台灣鳳梨非常甜，不曾體驗過這樣的口感與滋味，想買回家與家人分享。

翁章梁說，Universe超市年營業額1500 億日圓，在青森及鄰近縣市都有據點，是東北地區極具影響力的通路，希望能藉此平台將嘉義最優質的鳳梨介紹給更多日本消費者。

翁章梁昨拜訪青森商工會議所時說，今年台灣燈會在嘉義舉辦，日本「青森睡魔抵嘉」燈區引起熱烈迴響，相信8月睡魔祭將吸引大量台灣遊客到訪；而嘉義縣鳳梨銷售通路已在青森順利開啟，雙方淵源深厚，期待緣分持續深化，未來在文化、學術及產業等領域有更多交流機會。

嘉義縣金鑽鳳梨獲得日本消費者喜愛。（嘉義縣政府提供）

翁章梁向消費者推銷嘉義縣鳳梨。（嘉義縣政府提供）

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