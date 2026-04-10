苗栗公私部門暑期工讀與實習啟動 提供199個名額

苗栗縣公私部門職場工讀與實習，由縣長鍾東錦（左6）等人共同啟動。（記者張勳騰攝）

苗栗縣政府今年公私部門職場工讀與實習計畫，今（10）日宣布啟動，縣府今年結合全縣18鄉鎮市公所，提供124 個工讀名額；私部門則由企業及農漁會提供75個名額，共199個名額，提供大專院校在學青年暑期工讀與實習機會，即日起網路報名；縣長鍾東錦指出，透過公私部門工讀與實習機制，青年學子可提前了解政府機關及企業運作模式，累積職場經驗，提升競爭力。

苗縣府勞工及青年發展處處長王浩中指出，今年縣府與國立聯合大學共同建置線上報名系統，全面採用線上申請作業，加速報名流程；同時邀請台灣美光、群聯電子及京元電子等知名企業參與，提供高科技產業專業實習機會，讓在地青年在苗栗即可接觸國際級產業，拓展職涯視野。

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公部門報名期間即日起至26日；私部門報名即日起至6月30日止。工讀期間自7月1日至8月31日，採線上登錄報名，面試甄選將5月16日在苗栗縣政府第一辦公大樓一樓大廳舉行，公部門月薪29500元，企業則自訂。

鍾東錦強調，每個人的第一份工作就像初戀一樣會影響他一輩子，是人生中很重要的經歷，所以希望各局處和企業負責人審慎分配工讀生的實習內容，讓他們能在工作中學習、學習中工作。期盼青年們把握難得機會，在暑假期間豐富自己、將所學回饋家鄉，也為未來職涯發展奠定良好基礎。相關訊息可上網查詢。

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