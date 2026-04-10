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    首頁 > 生活

    宜蘭台2庚延伸線會勘 選線須兼顧環保及發展

    2026/04/10 15:10 記者王峻祺／宜蘭報導
    行政院政務委員、公共工程委員會主委陳金德率相關單位現地勘查「台2庚延伸線興建計畫」。（公共工程委員會提供）

    行政院政務委員、公共工程委員會主委陳金德率相關單位現地勘查「台2庚延伸線興建計畫」。（公共工程委員會提供）

    中央推動「台2庚延伸線興建計畫」，打造宜蘭西側南北向交通動脈，交通部目前辦理綜合規劃作業中，由於路線尚未定案，行政院政務委員、公共工程委員會主委陳金德今天率相關單位現地勘查時，要求後續選線作業須兼顧交通需求、地方發展與環境保護。

    台2庚延伸線計畫已於2024年經行政院核定可行性評估，總經費約144.23億元，規劃北起台2線烏石港段，沿蘭陽平原西側串聯頭城、礁溪、員山、三星、冬山等地區，終點銜接台2線與利澤工業區聯外道路，全長約41.2公里。

    交通部針對計畫正辦理綜合規劃作業，預計今年上半年完成期中報告審查，並將就員山至三星路段研議優化路線，從交通效益、工程可行性及環境影響等面向進行整體評估。

    陳金德說，台2庚延伸線在宜蘭「四縱六橫」路網中具關鍵地位，未來可強化山區聚落與平原地區的連結，由於路線尚未定案，後續選線應儘量降低對既有農地、聚落及觀光遊憩資源的影響，並注意減少用地徵收與民房拆遷，同時兼顧綠美化及減碳需求，降低施工及通車後對周邊交通環境的衝擊。

    另外汛期將至，陳金德也前往宜蘭七賢地區視察抽水站規劃進度，工程已於上月完成發包，後續將進場施工，已要求相關單位妥善規劃期程，並同步檢視周邊排水系統銜接，以利工程推動能發揮整體防洪效益。

    汛期將至，宜蘭七賢地區抽水站工程已於上月完成發包，後續將進場施工。（公共工程委員會提供）

    汛期將至，宜蘭七賢地區抽水站工程已於上月完成發包，後續將進場施工。（公共工程委員會提供）

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